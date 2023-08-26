السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل نظر دعوى بطلان انعقاد عمومية الأهلى لجلسة 1 أكتوبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المطالبة ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لنادي الأهلي لجلسة 1 أكتوبر.

وأقام خالد سليمان أبوالعلا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي بصفته وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان الإجراءات التي تم انعقادها بها، وبالتالي بطلان كل القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة نظر الدعوي الجمعية العمومية مجلس إدارة النادي الأهلي

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