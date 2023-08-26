السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رؤوف عبدالعزيز عن جائزة "ستهم" في القاهرة للدراما: شكرا ياسين التهامي

رؤوف
رؤوف

أعرب المخرج رؤوف عبد العزيز، عن سعادته الغامرة بحصول تتر مسلسل "ستهم"، بطولة النجمة روجينا، على جائزة أفضل تتر من أداء الشيخ ياسين التهامي، بجوائز لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، وكذلك حصول نانسى صلاح على جائزة أفضل ممثلة وجه صاعد ضمن جوائز مهرجان القاهرة للدراما التي أقيمت بمدينة العملين.

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

وقال عبد العزيز: “أنا أتواجد في الوقت الحالي في لندن منذ فترة، ولولا ظروف سفري لكنت أول المتواجدين في المهرجان للاحتفال مع أبطال مسلسل ستهم بنجاج العمل”، مشيدا بالفنانة ناسي صلاح ووصفها بأنها ممثلة شاطرة ومجتهدة.

txt

الفنانة صفاء أبوالسعود: بشكر بلدى مصر على تكريم الشيخ صالح كامل فى مهرجان القاهرة للدراما

وتابع: "أوجه كل الشكر والتحية للشيخ ياسين التهامي على موافقته على المشاركة في العمل، وكنت أتوقع من بداية العمل أن تتر المسلسل سوف يكون له صدى كبير وردود فعل قوية في ظل وجود شيخ المداحين بالإضافة للمجهود الكبير للموسيقار محمد مدحت المؤلف الموسيقى للتتر".

وأكد عبد العزيز أنه يستعد خلال الفترة المقبلة فور عودته من لندن، لاستكمال تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم "الميثاق"، الذي يشارك في بطولته كلا من فتحي عبد الوهاب، دينا فؤاد، ألفت عمر، إدوارد، وإسلام جمال، وغيرهم.

يشار إلى أن مسلسل "ستهم" بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما،  وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكانت الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما أقيمت ضمن احتفالات مهرجان العلمين الجديدة وكشفت عن عدد كبير من الجوائز التي أعلنتها لجنة التحكيم بالإضافة إلى 8 جوائز من خلال تصويت الجمهور، وأشاد عدد كبير من الجمهور بحفل المهرجان بالمدينة الساحلية المميزة ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة في أسبوعه السابع.

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة مهرجان القاهرة للدراما القاهرة للدراما العلمين الجديدة القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة ستهم

مواد متعلقة

عبير صبرى تتألق بـ"القاهرة للدراما" وتعلق: حاجة تشرف

بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية.. روجينا تهنئ أشرف زكى: "حلمك بيتحقق"

الأكثر قراءة

سؤال برلمانى حول "هدم الجبانات" فى السيدة عائشة والإمام الشافعى

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن

ناقد فنى يكشف أسرار من حياة "فاكهة الكوميديا" زينات صدقى

"فاينانشيال تايمز": توسيع عضوية بريكس لحظة "قلبت العالم"

انتشال جثمان غريق شاطئ أبويوسف غرب الإسكندرية

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصرى لحاملى بطاقات الرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة