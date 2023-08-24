العالم علمين.. مهرجان القاهرة للدراما يستعد للانطلاق

كشفت الإعلامية لما جبريل، آخر الاستعدادات للبدء الفعلي لمهرجان الدراما، في دورته الثانية والذي يقام للمرة الأولى بمدينة العلمين وضمن مهرجان العلمين، للاحتفال بمرور 60 سنة دراما مصرية بكل ما يتخللها من نجاحات.

وأضافت، خلال حلقة برنامج "العالم علمين"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه توجد جائزة لجنة التحكيم والتي تضم فيها الفنانة إلهام شاهين، والفنان كريم عبدالعزيز، والناقد الفني طارق الشناوي، والمخرج كمال عبدالحميد، والكاتب عبدالرحيم كمال.

جائزة الجمهور والتصويت بدأ عليها منذ أيام

وأشارت إلى أنه توجد جائزة الجمهور والتصويت بدأ عليها منذ المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق المهرجان، حول جائزة أفضل ممثل أول وممثلة أولى، وأفضل ممثل درجة ثانية، وأفضل ممثلة درجة ثانية، وأفضل وجه صاعد، وأفضل عمل، مؤكدة أنه توجد جائزة فئة أسعدتمونا للقامات ومنهم خلف الكاميرا.