السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأعلي للجامعات يعلن تفاصيل اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الهندسة

تنسيق 2023
تنسيق 2023

 

أعلن المجلس الاعلي للجامعات عن فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين علي دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والمدارس الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات وامعاهد الفنية نظام السنتان بعد الثانوية للقبول بكليات الهندسة ويتم غلق الموقع الالكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس ايام.

شروط التقدم لمعادلات كليات الهندسة لطلاب الدبومات الفنية

وأوضح مدير عام شئون التعليم والطلاب بالمجلس الاعلي للجامعات انه يجب علي المتقدم من الطلاب الحاصلين علي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات ان يكون حاصلا علي مجموع 70% فاكثر ولا ينطبق هذا الشرط علي الطلاب الحاصلين علي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات والمعاهد الفنية الصناعية تعقد الاختبارات بكليات الهندسة بجامعات( القاهرة – الزقازيق – كفر الشيخ – اسيوط) لخريجي اعوام 2021-2022-2023 ويتم الاختبار في مواد اللغة الانجليزية ، الميكانيكا، الفيزياء، الكيمياء، رياضة 1 بفرعيها الجبر والهندسة الفراغية، ورياضة 2 بفرعيها التفاضل والتكامل)

جدول امتحان الدبلومات الفنية للقبول بكليات الهندسة

وجاء جدول امتحان الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين علي دبلوم المدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين علي دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات  كالتالي:

  • الثانوية الصناعية 70% فأكثر والمعاهد الفنية الصناعية :

 

اللغة الانجليزية يوم الاربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 

ميكانيكا يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023

الفيزياء يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023

رياضة 1 جبر وهندسة فراغية الاحد الموافق 1 اكتوبر 2023

رياضة 2 التفاضل والتكامل يوم الاثنين الموافق  2 اكتوبر 2023

الكيمياء يوم الثلاثاء الموافق 3 اكتوبر 2023

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي إن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سيبدأ في منتصف سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني من تنسيق الثانوية العامة.

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