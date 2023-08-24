عميد هندسة القاهرة: نظام التخرج بعد 4 سنوات يصب في مصلحة الطالب

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، إن نظام الدراسة الجديد 4 سنوات بدلا من 5 سنوات يعد من أفضل القرارات في تاريخ الكلية، حيث يمكن للطالب أن يتخرج بعد اتمام عدد الساعات الملزم بها لاجتياز شروط التخرج وبعد الدراسة في هذا الأمر تبين أنه يمكن للطالب العادي والمتفوق التخرج من كلية الهندسة خلال. أربعة سنوات فقط، مشيرا إلي أن هذا المقترح يتم دراسته منذ عدة سنوات ليس قرارا جديدا مفاجًا.

اجتياز عدد ساعات الدراسة

واكد عميد هندسة القاهرة ،أن نظام الساعات المعتمدة للدراسة بكليات الهندسة افضل من نظام السنوات وذلك يرجع إلي كل طالب مما يسهل علي الطلاب المتفوقة التي يمكنها إنهاء عدد ساعات الدراسة اسرع من اماكنية العمل والسفر للخارج وعمل دراسات عليا والاستفادة من الوقت أكثر من النظام القديم، مشيرا إلي أن هناك العديد من الجامعات تعمل على الأمر بالفعل وفي طريقها لتغيير اللوائح .

واضاف عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أن النظام الجديد بالكلية سيتم تطبيقة بدأ من العام الدراسي الجديد 2023/2024، وبذلك تكون كلية الهندسة بجامعة القاهرة اول كلية تطبق نظام الأربعة سنوات ويكون عدد الساعات المعتمدة للدراسة بالكلية 154: 159 ساعة دراسية معتمدة ب 13 برنامج عام و12 برنامج فرعي و15 برنامج تخصصي

اللائحة الجديدة لكلية الهندسة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن صدور القرار الوزاري باللائحة الجديدة لكلية الهندسة، يمكن الطلاب من التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط، وذلك في إطار حرص الجامعة على سد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن اللائحة الجديدة لكلية الهندسة، تتضمن العديد من المميزات، أهمها إمكانية التخرج بعد الانتهاء من متطلبات التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة، والسماح للطالب بالدراسة بالخارج سواء عام دراسي كامل طبقا لشروط محددة أو أطول من عام دراسي في حال وجود اتفاقيات ثنائية مع جامعات دولية، بالإضافة إلى السماح بعمل فصل دراسي كامل بالصناعة طبقا لشروط محددة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة لها السبق في مواكبة التطورات العالمية في التعليم الهندسي، وتقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات لتقديم تعليم عالي الجودة في تخصصات غير نمطية ونظام دراسي حديث لاستهداف خريج متميز يستطيع أن يواكب سوق العمل العالمية والإقليمية والمحلية، مشيرًا إلى تقدم ترتيب برنامج هندسة البترول ضمن أفضل 50 تخصصًا على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة الـ 40 على مستوى العالم، وهو أفضل التخصصات أداءً وأعلاها ترتيبًا في كافة التخصصات المصرية.