السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المخدرات تقود عاطلًا للسجن المشدد 3 سنوات بالجيزة

عاطل
عاطل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهم عاطل، في مايو من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش»، بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى بحيازة وإحراز سلاح أبيض «كتر» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

إحالة المتهم للمحاكمة

وكان قسم شرطة الجيزة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة القسم.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة «الحشيش»، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.

عقوبة الاتجار في المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

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