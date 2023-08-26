الأنبا باخوم يلتقي المشاركين في مؤتمر الشباب الفرنسيسكاني

التقى اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الشباب المشاركين في مؤتمر الشباب الفرنسيسكاني، وذلك بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.

يقام المؤتمر تحت شعار "تعود فتحيينا"، في الفترة من الرابع والعشرين، وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، مسؤول المؤتمر، والرهبان، والشباب الفرنسيسكان، والأخوات الراهبات.

وفي كلمته، تحدث الأب المطران حول "الاستشفاء في علاقتي مع الله"، حيث أوضح نيافته الصور الخاطئة، التي تكون في حياتنا عن الله، لأنها تمنعنا من اللقاء الحقيقي معه، مؤكدًا أن هذا اللقاء فيه شفاؤنا، وتجديد حياتنا.

وترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء امس، قداس افتتاح مؤتمر المرسلين العلمانيين على روحانية القديس مار منصور، بالاشتراك مع أسرتي توما الأكويني، والقديس يوحنا دون بوسكو.

يقام المؤتمر تحت تنظيم الأب شربل خوري اللعازري، والمهندس علاء إسحق، في الفترة الخامس والعشرين، وحتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

وألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "كيف ونري ونلمس ونشهد ليسوع"، كما قدم راعي الإيبارشية كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أن الإيمان، يتحول لحياة معاشة للخادم.

وقدم محاضرة اللقاء، الأب رمزي جريج، الرئيس العام للآباء اللعازرين بالشرق الأوسط بعنوان "التدين الطبيعي والإيمان المسيحي.

من هو مطران المنيا للكاثوليك

ولد الأب باسيليوس فوزي فى 16 ديسمبر 1956م بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978م ، درس مطران سوهاج العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980م وهو ذات العام الذي شهد سيامته الكهنوتية بيد الكاردينال أنطونيوس، عيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983م.