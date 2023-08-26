أسقف شرق المنيا يترأس لقاء شباب ثانوي

ترأس الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها لقاء شباب ثانوى لكنيستى السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالمنيا الجديدة.

جاء ذلك اللقاء وانعقد بكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بالمنيا الجديدة ، وشمل اللقاء كلمة روحية للقس تادرس سمير

كما وشمل اللقاء فقرة عقائدية للقس بيشوي ابراهيم وقد حضر اللقاء ايضاً من الأباء القس يوساب عزت والقس مويسيس سعد والقس اليشع جرجس والقس افرام هندي والقس بيشوي ابراهيم والقس ميخائيل وديع.

"الأنبا فام يصلي القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل

وصلى الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بالمنيا الجديدة.

وترأس نيافته القداس الإلهي قداس عيد تذكار إعلان اصعاد جسد السيدة العذراء مريم,

وبعد نهاية القداس الإلهي تفقد مدرسة الكتاب المقدس لسن إعدادي وثانوي قطاع المنيا الجديدة وسط فرحة كبيرة من المخدومين والخدام.

اجتماع مجمع كهنة شرق المنيا

وكان قد عقد مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي للتذكار السنوي الخامس لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص السابق، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا فام، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.