أسقف شرق المنيا يزور دير الأنبا بيجول والأنبا بيشاي بسوهاج

استقبل القمص أنطونيوس الشنودي أمين دير الأنبا بيجول والأنبا بشاي (الدير الأحمر) غرب سوهاج

الأنبا فام أسقف شرق المنيا وزار الكنيسة الأثرية.



وخلال الزيارة أعجب الأنبا فام بجمال الكنيسة الأثرية وأيقوناتها.

"ارسم ضحكة" نشاط خدمي وطني لطلبة إكليريكية المحرق



ومن جهته كان قد زار طلبة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء المحرق بأسيوط، معهد الأورام بجامعة أسيوط "قسم الأطفال"، وجاءت الزيارة تحت عنوان "ارسم ضحكة" ضمن فعاليات التدريب العملي الذي نظمته الكلية تحت عنوان "يوم_ف_السما" لزيادة الوعي الوطني الخدمي لدى أبنائها الطلبة، بمشاركة الأب القس الراهب أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية.

حيث قدم الطلبة الهدايا والألعاب، وكلمات الأمل والإيمان بيد الله الشافية، ونشروا الفرح والبهجة لدى الأطفال.

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في هذة الفترة، أيام الخماسين المقدسة التي تلى عيد القيامة المجيد.

وهذه الفترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة السيد المسيح من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

وفي اليوم الأربعين من القيامة تحتفل الكنيسة بعيد الصعود، أي صعود السيد المسيح إلى السماء بعدما وعد بإرسال الروح القدس، وهو ما تحقق بعد عشرة أيام من صعوده.

وفي اليوم التاسع والثلاثين من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة في الكنيسة في حالة إقامة القداس الإلهي، تعبيرًا عن ظهورات الرب لبعض من خواصه ليؤكد قيامته المقدسة، ويُختتم بالاحتفال بالقيامة في دورة احتفالية في صلوات رفع بخور باكر عيد الخمسين.

أما في الفترة من عيد الصعود وإلى تسعة أيام من بعده، فيُحتفل بدورة احتفالية في داخلها الهيكل فقط لأنه هو السماء عينها (وذلك طبقًا لتوصية صدرت من المجمع المقدس في مجلة الكرازة في 27 أبريل 2001، حيث تكون الدورة بعد عيد الصعود بأيقونتيّ القيامة والصعود في جميع قداسات الأيام والآحاد داخل الهيكل، أما في عيد العنصرة فتكون في صلوات رفع بخور باكر في الهيكل وصحن الكنيسة).