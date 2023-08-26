السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أهالى غزة يشيدون بمهرجان القاهرة للدراما: الأعمال المصرية تعبر عن واقعنا (فيديو)

مهرجان القاهرة للدراما
مهرجان القاهرة للدراما

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد إشادة أهل قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية بمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية.

وقال بعض من أهالي القطاع، إن ما تقدمه الدراما المصرية غير بعيد عن واقعهم، قصصهم اليومية، وأحاديثهم، حيث ارتبط أهالي قطاع غزة عبر سنوات طويلة بالدراما المصرية، حتى أصبحت تشكل جزءً من روتينهم، وأصبح أبطالها أبطالهم.

وجاء مهرجان القاهرة للدراما ليقدم نموذجًا راقيًا من الفعاليات التي يؤمن أهالي القطاع بأنها تأتي في السياق الطبيعي للنهضة التي تشهدها مصر غير البعيدة عن واقع غزة.

الفنان المصرى أصبح معروفًا عالميًا

وقالت مواطنة من القطاع، إن الدراما المصرية توسعت وأصبحت تناقش موضوعات الشارع والحياة الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى مهرجاناتها الدولية والعالمية في جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وتابعت: «أصبح الفنان المصري معروفًا عالميًا».

وقالت مواطنة أخرى من القطاع: «نتجمع جميعًا أمام التليفزيون لمشاهدة المسلسلات المصرية، وننتظرها، ونشتاق لها، ونحضرها باستمرار، وأيضًا نتأثر بها».

وقالت مواطنة أخرى، إن الدراما المصرية تناقش القضايا الاجتماعية، وتزيد من ثقافتنا ووعينا للأمور الحياتية، كما أننا نشجع المهرجانات ونتمنى أن تزيد وتصير الدراما على مجال أوسع.

مهرجان القاهرة للدراما الأعمال المصرية الأعمال المصرية تعبر عن واقعنا أهل غزة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": دعوة 6 دول لعضوية "بريكس" بينها مصر خطوة تاريخية (فيديو)

الكاتبة الإماراتية ميسون صقر: "تربيت فى بيوت تاريخية بالقاهرة"

الليلة.. أحمد يونس يقدم الجزء الثانى من "أتوبيس السعادة" بمدينة العلمين

"إكسترا نيوز" تجرى لقاءات مع نجوم الفن على هامش مهرجان القاهرة للدراما

علا الشافعى: تواجد نجوم الفن بمهرجان القاهرة للدراما فى العلمين مهم جدًا

آيتن عامر: مبسوطة إننا بنحتفل بـ60 سنة دراما (فيديو)

أشرف عقبة: "100 يوم صحة" قدمت 538 ألف خدمة ووفرت زيارات مجانية

إشادة شعبية بافتتاح مركز تكنولوجى قرية إقليت بأسوان ضمن حياة كريمة (فيديو)

الأكثر قراءة

مرسى علم تستقبل 8 آلاف سائح على متن 34 طائرة اليوم

"القاهرة الإخبارية": تزايد شدة العاصفة "فرانكلين" وتوقعات بتحولها إلى إعصار

شيماء من موهبة لحرفة منتجة في معرض ديارنا: فرحت لما الوزيرة اشترت مني

وزير الإسكان يتابع إجراءات تقنين أراضى الساحل الشمالي الغربي

لخدمة الطلاب.. أبرز المعلومات عن كلية الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف

وكيل "تعليم مطروح" يستعرض الإجراءات التنفيذية لمبادرة "تمكين الطفل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة