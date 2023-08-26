استجابة لـ "الدستور".. تغطية ترعة سحيم أمام المدرسة لحماية الطلاب بالغربية

أجرت منى صالح، رئيس مدينة السنطة، زيارة تفقدية لموقع شكوى أهالي قرية منية طوخ بمركز السنطة بالغريبة، وذلك استجابةً لتقرير نشرته جريدة "الدستور" يتعلق بـشكوى من وجود ترعة تحيط بمدخل المدرسة الرئيسي، وتم استقبالها من قِبَل مدير المدرسة، صالح الحداد، ورئيس مجلس الأمناء بالمدرسة لعرض الشكوى.

وتجاوبًا مع هذه الشكوى وحرصًا على سلامة الطلاب والمواطنين، اتخذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إجراءات سريعة للتعامل مع الموضوع، وقد تم تنفيذ خطة عاجلة لتغطية الترعة ورصف الطريق من أمام المدرسة وحتى المقابر.

من جهتهم وجه أهالي القرية والقري المجاورة الشكر لـ "الدستور"، ومحافظ الغربية، ومنى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، على سرعة استجابتهم للشكوى وتحركهما السريع لحل المشكلة، معبرين عن أملهم في رصد خطوات تنفيذ تغطية الترعة ورصف الطريق في الخطة العاجلة، معتمدين على عزمهما وتفانيهما في حماية أرواح الطلاب وسلامتهم.

وأكد أهالي القرية، أنه بهذه الخطوة السريعة والفعالة، يؤكد محافظ الغربية ورئيسة مدينة السنطة التزامهما بسلامة المجتمع المحلي واهتمامهما بتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، ويعكس هذا التحرك الإيجابي الروح القيادية والحس العالي للمسؤولية الذي يتمتع به القادة الإداريون في المحافظة.

ويتوقع أن يستمر العمل على تنفيذ الخطة العاجلة وتحقيق التغطية المطلوبة للترعة ورصف الطريق في أقرب وقت ممكن، لتحقيق الأمان والراحة للطلاب والمواطنين.. وتأمل الجهات المعنية أن تستمر هذه الجهود المشتركة في تعزيز البنية التحتية للمدارس والمجتمعات بشكل عام، وتلبية شكوى أهالي قرية منية طوخ.

وفي إطار الجهود المبذولة، قامت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، بزيارة تفقدية للموقع المذكور، حيث كان في استقبالها مدير المدرسة، صالح الحداد، ورئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، وجرى خلال اللقاء عرض الشكوى والتطرق إلى حلول سريعة لتغطية الترعة وتحسين الوضعية العامة للمدخل.