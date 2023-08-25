ماس كهربائي يُنهي حياة عروسين بمركز سمنود

شهدت قرية الناوية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية واقعة مأساوية عندما لقى عروسان مصرعهما إثر ماس كهربائى يوم الصباحية مما أدى إلى وجود حالة من الحزن والاسى بين جموع المواطنين

وتلقى اللواء خالد عبد السلام مدير امن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع عروسان ليلة الصباحية نتيجة صعقهم بماس كهربائى داخل شقة الزوجية وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة

من ناحية أخرى، قررت نيابة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، حبس متهم بالاتجار فى المخدرات بعد ضبطه متلبسا بحيازة 120 طربة حشيش فى أحد مناطق قسم ثان طنطا، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت مباحث الغربية بقيادة العميد محمد عاصم مدير المباحث بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 360 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.