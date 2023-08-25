رفع 200 طن قمامة خلال حملة بشوارع طنطا

واصلت الوحدة المحلية بـمدينة طنطا، تنفيذ حملات النظافة والتي أسفرت عن رفع 200 طن من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، شاركت في هذه الحملات العديد من معدات الوحدة المحلية، وذلك بهدف تحسين مستوى النظافة والبيئة المحلية.

وأوضح حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى المجاورة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، باستمرار حملات النظافة في المراكز والمدن، بهدف رفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني، وتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة.

كما رفعت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، 264 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأوضح عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.