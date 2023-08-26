ناجى شحاتة يكشف لـ "الشاهد" شيئًا غريبًا ارتكبه الدفاع فى قضية "مذبحة كرداسة"

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن الغريب أن الدفاع عن المتهمين في قضية "مذبحة كرداسة"، كان يعلل هذه الفعلة، بأنه انتقام طبيعي، نتيجة تصرفات الشرطة تجاه أهالي كرداسة، معقبا: "لا أعلم ما كانت تفعله الشرطة تجاه أهالي كرداسة بصراحة حتى يصل بهم الحال إلى ذبحهم بهذه الطريقة الوحشية والتمثيل بجثثهم".

وأضاف المستشار ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن المبادئ القضائية تقول إنه إذا كان مرتكب الجريمة واحدا أو اثنين وأنك تواجدت معهم على مسرح الجريمة للشد من أذرهم ومساندتهم، تعتبر في هذه الحالة فاعلا أصليا معهم، فما بالك بمن ذبحوا الضباط ودمروا القسم.

تفاصيل برنامج الشاهد

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.