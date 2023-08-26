المستشار ناجى شحاتة يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل صادمة فى مذبحة كرداسة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، تفاصيل قضية "مجزرة كرداسة" البشعة، مشيرًا إلى أنه تحت أي مقياس من المقاييس، فإن الحيوان لا يستطيع أن يُقدم على السلوك الذي تم فيها، بداية من إرسال جماعة الإخوان بعض أشخاصها متمثلين في وفد إلى مأمور القسم وإلى مفتش الفرقة، يطلبون منه إخلاء القسم، وقالوا له "عليك تسليم السلاح وتخرج أنت ورجالك وسنقيم لك ممرا آمنا، في حالة من منتهى التحدي لسلطة الدولة.

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، ان اقتحام قسم كرداسة كان من ردود فعل الإخوان على فض اعتصام رابعة الإرهابي.

وأوضح أن مأمور قسم كرداسة كان بدرجة لواء، ومفتش الفرقة كان لواءً، فرفضوا تنفيذ أوامر الوفد الإخواني، وعندما خرج الوفد خارج القسم، كانت هناك جماهير محتشدة خارج المركز، فقام الوفد الإخواني بالإشارة إلى الرقاب في اعتراف منهم بأنهم سيقتلون من في قسم كرداسة، ومن ثم بدأوا الهجوم على من في القسم، من خلال إطلاق قذائف الآر بي جي، على السور الخارجي للقسم، ولم يكن أحد يعلم مصدرهم في الحصول على الآر بي جي، ومن ثم استخدموا الأسلحة الأوتوماتيكية في ضرب القسم، ومن ثم هرب بعض أفراد الشرطة من خلف القسم، ومن عثر عليه من جانب الأهالي تم الفتك به، من ضمنهم الشهيد الضابط عامر عبدالمقصود، واللافت للنظر أن هذا الرجل كان ينظم لأهالي كرداسة دورات في الرياضة خارج القسم قبل اشتعال الأحداث، وكانوا في علاقة صداقة قوية معه، لكنهم انقلبوا فجأة تحت وطأة الغل والحقد والكراهية.

وأشار إلى أنه تم اصطحاب الشهيد الضابط عامر عبدالمقصود خارج القسم، وأخذوه في عربية نصف نقل وأجهزوا عليه بالذبح، وكان على هذه السيارة المدعوة سامية شنن "سفاحة كرداسة"، والغريب أن كل الأهالي الذين اقتحموا القسم اشتركوا في هذه العملية، حيث كان عدد المتهمين في هذه القضية 168 متهما.

تفاصيل برنامج الشاهد

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.