السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناجى شحاتة لـ"الشاهد": قضيت مهمتى بما يرضى الله وأصابنى الحزن بعد التفرغ

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار ناجي شحاتة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا، إنه حزين كل الحزن منذ أن ترك عمله في القضاء، وكان يرغب في الاستمرار، معبرًا: "شعرت بفراغ شديد بعد ترك عملي بالقضاء، وعملي بالقضاء كان هواية، حيث كنت أحب البحث والقراءة واستخراج الحقائق".

سمات القاضي 

وأكد المستشار محمد ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن إذا عاد الزمن به للخلف لسلك نفس الطريق القضائي دون أي تعديل يذكر، قائلاً: "من سمات القاضي الحرص الشديد قبل النطق بالحكم في أي قضية، وذلك لأن كلمة القاضي مثلها مثل الرصاصة في مسألة الجنايات، حيث الخطأ في نطق الأحكام أمر يستحيل حدوثه".

وتابع: "جميع الأحكام التي نطقت بها أصدرتها وأنا مرتاح الضمير، الحمد لله قضيت مهمتي بما يرضي الله وحكمت بما يرضي الله".

تفاصيل برنامج الشاهد

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

ناجي شحاتة الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز

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