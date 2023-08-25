النيجر تطالب السفير الفرنسي مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

طالب المجلس العسكري في النيجر، اليوم الجمعة، السفير الفرنسي مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، على خلفية رفضه الامتثال لاستدعاء وزارة الخارجية له للتشاور.

الولايات المتحدة تلقي بفرنسا تحت الحافلة بعد انقلاب النيجر



وسلطت صحيفة ذا جلوبال إن إيميل الكندية، الضوء على التضارب بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، في أعقاب الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي في النيجر، حيث تجد الولايات المتحدة وفرنسا نفسيهما على خلاف حول كيفية التعامل مع المجلس العسكري الذي أطاح بالزعيم المنتخب ديمقراطيا في الدولة الإفريقية.

لقد ألقت إدارة بايدن مرة أخرى بفرنسا تحت الحافلة، هذه المرة من خلال التقرب من الانقلابيين في النيجر الذين استغلوا المشاعر المعادية لفرنسا في بلادهم، المستعمرة الفرنسية السابقة، لتبرير الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

وكان بازوم، الذي لا يزال رهن الإقامة الجبرية في العاصمة نيامي، هو الحليف الغربي الوحيد المتبقي في منطقة الساحل الإفريقية، التي شهدت انقلابات متتالية في السنوات الأخيرة، فقد أطيح بالقادة في مالي وبوركينا فاسو من قبل المجالس العسكرية التي تحالفت مع روسيا وطردت القوات الفرنسية من أراضيها.

وأصبح مصير الوجود العسكري الفرنسي في النيجر، حيث يتمركز 1500 جندي، في خطر الآن.