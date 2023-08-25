الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المخرج عمر عبدالعزيز يوضح الفرق بين عادل إمام وسمير غانم ومحمد صبحى

المخرج عمر عبدالعزيز
المخرج عمر عبدالعزيز

أوضح المخرج عمر عبدالعزيز الفرق بين الفنان عادل إمام، والفنان سمير غانم، والفنان محمد صبحي، قائلاً: "إن الفنان عادل إمام يذاكر الأدوار جيدًا ويفكر ويخطط لأعماله جيدًا ويحدد مراحل لحياته ومستقبله الفني، فهو ذكي ومثقف".

الفنان سمير غانم

وأضاف المخرج عمر عبدالعزيز خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، عبر فضائية الحياة، أن الفنان سمير غانم من أنصار مدرسة التلقائية لأنه يجيد الارتجال ويضيف للدور خارج النص، حيث كان يفكر في الإيفيه بشكل وقتي.

الفنان محمد صبحي

وأكد المخرج عمر عبدالعزيز، أن الفنان محمد صبحي فهو ملتزم ومثقف جدا وقارئ عظيم للمجتمع والأحداث بصفة عامة، كما أنه يمتلك مرونة فكرية وبدنية فهو صديق ويتمنى أن يجمعهم عمل سينمائي جديد.

الفنان محمد صبحي الفنان عادل إمام الفنان سمير غانم برنامج بالخط العريض إيمان أبو طالب

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