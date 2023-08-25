من مونك إلى بيكاسو.. أسرار أشهر اللوحات "الحزينة" لأعظم الفنانين على مر التاريخ

لقد كانت الكآبة والحزن محط اهتمام العديد من الفنانين عبر تاريخ البشرية، فإن الحزن عبارة عن مشاعر عاطفية يمكن أن تسيطر على النفس البشرية وتؤدي إلى شعور عام بالكآبة، يصعب على الإنسان الخروج منه بالنسبة للكثيرين.

فاستخدم الفنانون وسائل مختلفة للتعبير عن درجات الحزن الذي يحيط بهم، وقد حظيت بعض هذه الأعمال بإشادة واسعة النطاق من نقاد الفن والعلماء على مدى القرون الماضية.

وكثيرًا ما تثير اللوحات الحزينة، الدهشة على نطاق واسع، مثل تلك اللوحات التي تصور الفرح.

وفي السطور التالية، نستعرض أشهر هذه اللوحات الحزينة التي نستكشف من خلالها أحداث الحياة أو المؤثرات أو المشاعر التي دفعت هؤلاء الفنانين إلى رسم هذه الأعمال، وفقًا لموقع الفن التشكيلي Artst.

لوحة الكآبة لـ إدوارد مونك

يعد إدوارد مونك أحد أشهر الرسامين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تركز العديد من أعماله الأكثر شهرة على المراحل المختلفة للتطور العاطفي التي يمر بها البشر عادةً طوال حياتهم.

ويعود الفضل لمونك في إنتاج هذا العمل الذي يشير إليه نقاد الفن على أنه من أشهر لوحات الحزن في التاريخ.

ويحمل العمل عنوان "الكآبة" وقد تم الانتهاء منه في عام 1891 خلال فترة يشير إليها العديد من العلماء باسم العصر التعبيري.

ويقال إن مصدر إلهام مونك للعمل كان بسبب علاقته غير السعيدة مع امرأة شابة من موطنه الأصلي النرويج، ويبدو أن اللوحة تصور مونك نفسه وهو يحدق في الشاطئ.

ويرى بعض نقاد الفن والمؤرخين أن الفنان أدرج بعض الصور الجمالية منها انعكاس المياه التي تتوافق مع الخراب الذي يشعر به الفنان خلال هذا الوقت.

لوحة عالم كريستينا لـ أندرو ويث

اشتهر الفنان أندرو ويث كأحد أهم الفنانين الذين عاشوا وعملوا في القرن العشرين، حيث أنتج العديد من الأعمال التي تركز على الحياة لدى العديد من المواطنين الأمريكيين العاديين والتي غالبًا ما تضمنت ضرورة العمل الجاد والنضال من أجل التعامل مع الاقتصاد المتقلب.

وتعتبر إحدى لوحات ويث من بين أكثر الأعمال الفنية التي تؤلم القلب على الإطلاق، حيث تحمل اللوحة عنوان "عالم كريستينا" وتتميز بمشهد مبدع تظهر فيه فتاة صغيرة تجلس في أحد الحقول، وتنظر نحو منزل منعزل في البراري، ويبدو أن الألوان القاتمة والكئيبة للعشب والسماء والمنزل نفسه تعبر عن الحزن الذي تعيشه هذه الفتاة الصغيرة، ويُقال إن الفتاة الموجودة في اللوحة كانت من معارف الفنان أندرو ويث.

لوحة الحزن لـ بول سيزان

يعد قلة من الفنانين كان لهم تأثير كبير على حركة ما بعد الانطباعية مثل بول سيزان، فتتميز العديد من أبرز أعماله بمواضيع دينية تدور حول قصص الكتاب المقدس من العهد الجديد.

وإحدى هذه اللوحات تصور شخصية "مريم المجدلية" الشهيرة وتحمل عنوان الحزن ويعتقد أن هذا العمل قد اكتمل في عام 1869، وقد حصل والد سيزان على بيت في بلدة فرنسية صغيرة في عام 1860، وسمح لابنه الصغير برسم العديد من الأعمال التي علقها فيما بعد على الجدران داخل الفيلا الجديدة

ويشار إلى إن اللوحة تصور الحزن الذي شعرت به مريم المجدلية، التي كانت واحدة من أقرب ابتاع "يسوع المسيح" قبل الحكم عليه بالإعدام.

لوحة La Mélancolie لـ لويس جان فرانسوا

يعد لويس جان فرانسوا لاجرين، فنانًا مشهورًا على نطاق واسع، حيث عُرف عنه براعته في في تصوير ورسم الشكل البشري وفعل ذلك بأسلوب يسمى "الروكوكو"، والذي تضمن رسم مشاهد الوجه بتفاصيل متقنة.

واشتهرت إحدى لوحات الفنان البسيطة والأسرة باسم La Mélancolie، لأنها لوحة عالية التفاصيل، وواحدة من أكثر الأعمال شهرة فيما يتعلق بالحزن والكآبة من القرن الثامن عشر.

وتصور اللوحة امرأة شابة ترتدي عباءات منسابة مع زخارف مختلفة على شخصها، لكن وجهها ثابت بملامح حزينة.

ويعد تعبيرها واحدًا من أكثر التعبيرات التي لا تُنسى في اللوحات الحزينة حيث يبدو أنها تلخص الإحساس بالجدية الذي غالبًا ما يصاحب الحزن العميق.

امرأة حزينة لـ بيكاسو

يمكن القول إن بابلو بيكاسو هو أحد أشهر الفنانين الإسبان، حيث توصف أعماله بأنها فريدة للغاية مقارنة بالعديد من الرسامين الذين سبقوه.

لم يكن بيكاسو خائفًا من استكشاف حدود أسلوب "التكعيبية" وغيرها من الأساليب الجديدة للتعبير الفني.

وإحدى لوحاته الأكثر شهرة هي أيضًا عمل يتمحور حول الشعور بالحزن، فيحمل العمل عنوان Femme Assise- امرأة حزينة، حيث تم الانتهاء منه في عام 1903.

وتُصور اللوحة امرأة ساقطة ورأسها على ذراعها، يبدو أن تعبيرها يصور إحساسًا بالكآبة يتم التعبير عنه باستخدام درجات اللون الأزرق العميقة في جميع أنحاء العمل بأكمله.