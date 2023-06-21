جاليرى بيكاسو ايست يفتتح معرض "مختارات صيفية" لمجموعة من التشكيليين.. الجمعة

ينظم جاليرى بيكاسو ايست، التجمع الخامس، معرضاً جديداً بعنوان "مختارات صيفية" لمجموعة من الفنانين التشكيليين، على أن يكون الافتتاح يوم الجمعة 23 يونيو الجارى، فى تمام الساعة الثالثة عصرا، بحضور عدد من التشكيليين والاعلاميين وبعض من الشخصيات العامة.



ويضم معرض مختارات صيفية، لوحات لكل من جرجس لطفى ، ويوسف رأفت ، جميل شفيق، وائل درويش ،جورج بهجوري ،مصطفى الفقي، صلاح المليجي ، عفت حسني، عبد الوهاب عبد المحسن ، حلمي التوني ، وشعبان الحسينى، حسن عبد الفتاح ، حسن راشد ، حسن الشرق، احمد اسامة ، طاهر عبد العظيم ، ياسمين سعيد ، محمد دمراوي ، إيمان عزت ، هشام عبد الله عبد المعطي ، عماد ابو زيد ، نفين الرفاعي، دارين جاد، لينا اسامة، ياسين حراز ، رانيا ابو العزم ،احمد سليم، فؤاد تومب ، سامح البنانى ، فتحي عفيفي ، مى حشمت.

ويشار إلى أن جورج بهجوري الملقب بـ "جد الكاريكاتير المصري" في الأقصر عام 1932. هو فنان مصري فرنسي معاصر يمتلك إتقانًا استثنائيًا في الرسم والنحت والرسم والكاريكاتير بين العديد من الوسائط الفنية الأخرى، شق بهجوري طريقه إلى قمة المشهد الفني المصري بخطوات ثابتة بدأت بالدراسة في كلية الفنون الجميلة بالزمالك ، ثم انتقل بعد ذلك لدراسة الفنون الجميلة في مدرسة الفنون الجميلة في باريس، قبل أن يصنع لنفسه اسمًا كرسام تكعيبي مشهور عالميًا ، بدأ جورج بهجوري مسيرته الفنية كرسام كاريكاتير في المطبوعة المصرية "روز اليوسف" عام 1950 ؛ حيث جعلته انعكاساته الثاقبة على روح العصر السياسي والثقافي في ذلك الوقت في الصدارة بين أفضل رسامي الكاريكاتير وفناني الكاريكاتير في مصر، قام بمهارة بدمج المفاهيم المختلفة لثقافة مصر والتاريخ الوطني في عمله ، وبالطبع أسلوب جورج بهجوري التصويري ، انتقلت الهجاء والوعي السياسي إلى لوحاته، متأثرًا بالتكعيبية السريالية الحديثة لبابلو بيكاسو ، والبصمة الشعبية للحداثة المصرية عبد الهادي الجزار ، والتعبير الألماني بول كلي وصور الفيوم المصرية ، يمكن تصنيف عمل بهجوري على أنه تعبيري ومكعب.

أما عن صلاح المليجى، يعد من أهم التشكيليين المعاصرين، قدم العديد من المهام الفنية حيث أنه عنل على تأسيس مركز الجرافيك بمجمع الفنون بمدينة 15 مايو ، أسس قسم الجرافيك بجامعة الزيتونة بالاردن 2002 ـ 2004، وعمل قوميسير للجناح المصرى لترينالى الجرافيك الدولى الثالث وعضو لجنة التحكيم الدولية 2000 ، أختير قوميسيراً الجناح مصر فى بينالى شباب أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط ( سراييفو ) البوسنة 2001 ، وعضو لجنة تحكيم المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 27 ) 2001 ، وقوميسير ترينالى مصر الدولى الخامس لفن الجرافيك 2006 ، عضو لجنة ألفاظ الحضارة بمجمع اللغة العربية منذ عام 2008، ومن بين الجوائز الدولية التى نالها جائزة التحكيم فى ترينالى مصر الدولى الثانى لفن الجرافيك 1997 ،الجائزة البرونزية الدولية فى بينالى الجرافيك الدولى لفن ( الحفر الجاف ) فى صربيا ومونت نيجرو - يوغوسلافيا 2001 .



وبالنسبة للفنان عبد الوهاب عبد المحسن، ملتقى البرلس الدولى، الذى يهدف إلى اكتشاف المواهب عند أطفال البرلس، ومحاولة ابتكار حرفة لها علاقة بحالة البيئة، حيث تشتهر مدينة برج البرلس بصناعة المراكب بكل أنواعها وأحجامها، ويتبقى فى الورش الكثير من بقايا الأخشاب التى من الممكن أن تتحول إلى هدايا ولوحات رسمها الأطفال كعمل فنى جميل مرسوم بتلقائية، ويكون مصدر رزق، بالإضافة إلى تجميل مدينة البرلس ونشر الوعى الفنى والتذوق من خلال تجميل الجدران.

حصل عبد الوهاب عبد المحسن على ماجستير فن الجرافيك كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان موضوع الرسالة ( فن الجرافيك المعاصر بالإسكندرية ) 1993، ودكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة جامعة حلون.