"يوروستات": الاتحاد الأوروبي يستقبل طلبات لجوء من نحو 80 ألفا في مايو

كشفت إحصائية أجريت على مستوى الاتحاد الأوروبي، أن 80 ألفا و375 قدموا طلبات لجوء من خارج الاتحاد، خلال شهر مايو الماضي بزيادة بنسبة 27% (أي 63 ألفا و455 شخصاً) مقارنة بالشهر ذاته عام 2022.

وقال المكتب الإحصائي التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" في بيان اليوم الجمعة، إنه "كان هناك أيضًا 5 آلاف و325 شخصاً تقدموا بطلبات مكررة"، وهم "بانخفاض بنسبة 16% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي"، عندما كان عددهم 6 آلاف و370 شخصاً، حسبما أوردت وكالة "آكي" الإيطالية.

وذكرت معطيات المكتب الإحصائي "يوروستات" الشهرية التي تم نشرها اليوم، أن البلدان التي استقبلت أكبر عدد من طالبي اللجوء لأول مرة هي ألمانيا، من 23 ألفا و235 شخصاً، وإسبانيا 17 ألف و405، وإيطاليا 11 ألف و45، وفرنسا 10 آلاف و850، وبذلك تغطي هذه البلدان حصة إجمالية تزيد على ثلاثة أرباع (78% من إجمالي اللاجئين) إلى الاتحاد الأوروبي.

إصلاح نظام الهجرة بتشديد إجراءات اللجوء

وكانت دول الاتحاد الأوروبي توصلت في الثامن من يونيو الماضي لاتفاق حول تقاسم مسؤولية رعاية اللاجئين والمهاجرين، يقضي بوجوب تقاسم أعباء المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين حديثا على دول الاتحاد، على أن تدفع الدول الرافضة للمشاركة بتلك الآلية 20 ألف يورو عن كل مهاجر للدولة التي يتواجد بها.

كما اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي على وجوب التسريع بالبت بطلبات اللجوء، خاصة لمن هم غير مؤهلين للحصول على تلك الصفة، تمهيدا لترحيلهم.

وبرزت قضية إصلاح نظام اللجوء في أوروبا مع ازدياد أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ انتهاء الوباء وفي وقت لجأ أربعة ملايين اوكراني إلى بلدان التكتل.