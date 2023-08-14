بولندا تستفتى سكانها حول قبول مهاجرين من الاتحاد الأوروبى

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، إن بلاده ستشهد استفتاءً منتصف أكتوبر المقبل، حول 4 ملفات بينها قبول مهاجرين من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، أن عملية الاستفتاء ستتزامن مع إجراء الانتخابات العامة.

وأوضح أن حكومته تعارض منذ البداية توطين الاتحاد الأوروبي للمهاجرين في الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الشعب البولندي سيقرر في الاستفتاء المقبل عما إذا كانت بلاده ستقبل أم لا توطين الاتحاد الأوروبي "للمهاجرين غير النظاميين القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطرق غير قانونية".

وكانت الحكومة البولندية قد كشفت على دفعات عن الملفات الـ 3 التي ستستفتي بها شعبها منتصف أكتوبر المقبل، فيما سيتم الكشف عن الملف الرابع يوم 14 أغسطس الجاري.

والملفات الـ 3 موضوع الاستفتاء والتي تم الكشف عنها حتى اليوم هي بيع المنشآت الحكومية، ورفع سن التقاعد، وقبول توطين المهاجرين من قبل الاتحاد الأوروبي.

وكان وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في يونيو الماضي، على خطة لتقاسم مسؤوليات المهاجرين الذين يدخلون القارة من دون تصاريح.