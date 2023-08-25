1.7 مليون شجرة.. انطلاق موسم حصاد التمور بالوادي الجديد

بدأت مصانع الوادي الجديد اليوم الجمعة، في جمع التمور من المزارعين والتجار تمهيداً لتصنيعة وتغليفه استعدادًا لتصديره للخارج، بعد ظهور بشاير موسم "الدميرة" وحصاد البلح بالوادى الجديد.

وبدأ حصاد 1,7 مليون نخلة مثمرة بجميع مزارع المحافظة، وتبدأ أسعار البلح هذا الموسم 30 جنيها للكيلو وتصل حتى 35 جنيها، وهو ما يعتبر مؤشراً جيداً لانتعاش سوق التمور وتحقيق أرباح مجزية لصالح المزارعين بالوادي الجديد

أكد بذلك الحاج أيمن الموشي أحد أصحاب مصانع التمور بالوادي الجديد، أن موسم جمع التمور بدأ منذ يومين فقط بعد إرتفاع درجة الحرارة ونضج المحصول، ليبدأ مزراعي الواحات لجمع التمور من الهزه الأولى لعراجين النخيل وبيعة للتجار وأصحاب المصانع للبدء في تصنيعة وتغليفه وتصديره للخارج لجلب العملة الصعبه للبلاد

وأضاف الموشي أن الطلب على التمور هذا العام من الدول العربية والاوربيه يزيد عن الضعف عن العام الماضي، وذلك مع اهتمام القيادة السياسية ورئيس الجمهورية بمضاعفة أعداد النخيل بمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذ ملتقيات ومؤتمرات وندوات عن زراعة وتسويق النخيل بالمحافظة، مما ساهم بشكل كبير في القاء الضوء على تمور الوادي الجديد عالمياً وافريقياً

وقال خيري طليب، أحد تجار التمور بالوادي الجديد ، أن موسم جمع التمور موسم خير على المزارعين والتجار وأصحاب المصانع وعلى جميع فئات المجتمع بالمحافظة، حيث يحدث رواج وحركة شراء خلال موسم جمع البلح والتمور بالوادي الجديد، علاوة على توفير فرص عمل للشباب من خلال عمل مجمعات لجمع التمور وبيعها مرة اخري للتجار وأصحاب المصانع

وأوضح “طليب” ان اهتمام القيادة السياسية بالتمور وتوصيات الرئيس لمحافظ الوادي الجديد لمضاعفة أعداد النخيل من 2.5 مليون نخلة إلي 5 ملايين نخلة كانت محل إهتمام بالمحافظة، مشيرا إلي أن بلح الواحات من اهم أنواع البلح في العالم ، حيث يتصدر المركز الاول في أعداد النخيل على مستوي العالم.

وتحتل المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى إنتاج تمور التصدير، وسجلت أعداد أشجار النخيل 2278650 شجرة، بواقع 1685566 نخلة مثمرة، 527507 شجرة غير مثمرة، بينما أشجار النخيل الذكور 65577 شجرة، كما بلغ عدد أشجار النخيل الصعيدى 1653764 نخلة، وتصل إنتاجية المحافظة من البلح إلى 151739 طن، حسب آخر إحصائية صادرة عن المديرية فى موسم البلح الماضى، ومتوسط إنتاج النخلة الواحدة من البلح الصعيدى 83 كجم.