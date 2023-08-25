الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شابين خلال مشاجرة نشبت فى حفل زفاف شمال سوهاج

مشاجرة
مشاجرة

استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج شابا يبلغ من العمر 19 سنة مصابا بطلق نارى بالقدم اليسرى وآخر بجروح متفرقة بالوجه على إثر وقوع مشاجرة بين الأهالى بناحية قرية شطورة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا تم عمل الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مشاجرة بين الأهالى 

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من المستشفى العام بطهطا يفيد بوصول شخصين مصابين إلى المستشفى على إثر وقوع مشاجرة بين الأهالى بقرية شطورة وتصادف وجود المصابين بمكان المشاجرة.

حصر الإصابات 
وتبين من الفحص وصول "ت. ك - 19 سنة"، مصابا بطلق نارى بالقدم اليسرى، و"ا. ع - 31 سنة" مصابا بجرح قطعى بالجبهة على إثر وقوع مشاجرة بين الأهالى بناحية قرية شطورة عقب حفل عرس وتصادف وجود المصابين بمكان المشاجرة تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيق في الواقعة وتجرى شئونها.

المستشفى العام بطهطا وقوع مشاجرة بين الأهالى بقرية شطوره محافظة سوهاج أستقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج عمل الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين

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