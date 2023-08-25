الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير صينى: بريكس سعت إلى ضم دول ذات موقع استراتيجى مثل مصر

قمة تجمع البريكس
قمة تجمع البريكس

سلَّط تقرير صيني الضوء على قرار تكتل دول "بريكس" دعوة مصر والسعودية والإمارات و3 دول أخرى للانضمام للتكتل، في ختام القمة الـ15 التي انعقدت في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج، هذا الأسبوع.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية إن "بريكس" سعى إلى ضم الدول "ذات الوزن الثقيل" والمصدرين الرئيسيين للنفط، والبلدان ذات الكثافة السكانية المزدهرة والموقع الاستراتيجي، بضمها كلًا من مصر والسعودية والإمارات وإيران اعتبارًا من يناير 2024، مشيرة إلى أن هذا القرار من شأنه أن يساعد في حماية مستقبل التكتل على المدى البعيد. 

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مجموعة بريكس عززت صفوفها بانضمام دول جديدة

وأكدت الصحيفة أن مجموعة بريكس عززت صفوفها بانضمام ست دول جديدة بينها دول عربية، حسب تأكيد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الخميس الماضي، خلال قمة للمجموعة في جوهانسبرج، ونقلت عن الرئيس الصيني شي جين بينج إشادته بالتوسع "التاريخي" وحثه المجموعة على "كتابة فصل جديد" للتعاون في الأسواق الناشئة. 

كما نقلت عن رئيس جنوب إفريقيا قوله إن دول بريكس الخمس– البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا– توصلت إلى اتفاق بشأن المبادئ التوجيهية والمعايير والإجراءات لعملية التوسع، والتي كانت قيد المناقشة لفترة من الوقت.

قائمة أعضاء بريكس

وتضم بريكس حاليًا: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، التي تستضيف قمة المجموعة في جوهانسبرج هذا الأسبوع، وتمثل المجموعة بالفعل نحو 40% من سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، عن الأعضاء الجدد أمس الخميس، وهو اليوم الأخير من القمة، مشيرًا إلى أن بريكس هي مجموعة متنوعة من الدول، إنها شراكة متساوية بين البلدان التي لديها وجهات نظر مختلفة، ولكن لديها رؤية مشتركة لعالم أفضل.

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مصر بريكس تقرير صيني رئيس جنوب أفريقيا الرئيس الصيني

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