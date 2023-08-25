الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: مصر ستحقق مكاسب من الانضمام لـ"بريكس"

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب على أهمية الموافقة على انضمام مصر لتجمع بريكس والذى يعد انتصارًا للدبلوماسية المصرية، حيث أصبحت مصر جزءًا من تكتل اقتصادى كبير يمثل ثلث الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن دول هذا التكتل تمثل نحو 40% من سكان العالم، وهو ما يفتح أمام مصر مجالًا واسعًا لنفاذ صادراتها إلى سوق استهلاكي ضخم، وفى المقابل قدرة الاقتصاد المصري أيضًا على توفير احتياجاته من الواردات سواء السلع الزراعية والمحاصيل الرئيسية أو الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات المختلفة من خلال دول المجموعة، بالإضافة لما يمكن أن تسهم فيه هذه العضوية من زيادة قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

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الانضمام لتجمع بريكس يخفف الضغط على عملة الدولار


وأضاف النائب أحمد إدريس أن هناك العديد من المكاسب التى ستحققها مصر من الانضمام لهذا التجمع الاقتصادى الكبير والمهم فى مقدمتها تخفيف الضغط على عملة الدولار طالما سيكون التعامل بالعملات المحلية وكذلك التبادل التجاري ومستلزمات السلع والإنتاج، مؤكدًا أن "بريكس" ليس مجرد تجمع اقتصادي عادي، مطالبًا تجمع بريكس بالبحث مجددًا عن إنشاء عملة موحدة للدول الأعضاء داخل تجمع بريكس مع إعطاء أولوية قصوى للتكامل الاقتصادي والصناعى والزراعى فيما بين دول التجمع خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.


انضمام مصر لتجمع بريكس بمثابة بداية لمرحلة اقتصادية مهمة


وقال إن انضمام مصر لتجمع بريكس بمثابة بداية لمرحلة اقتصادية مهمة وجديدة وإنجاز كبير يضاف لإنجازات الدولة المصرية، مؤكدًا أن ذلك الأمر ستكون له آثاره الإيجابية على حل مشكلة العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر والحد من الاستيراد ومضاعفة الصادرات المصرية.
 

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