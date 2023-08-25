الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: "بريكس" لديه القدرة على مواجهة الهيمنة الاقتصادية الأمريكية والأوروبية

النائب مجدى الوليلى
النائب مجدى الوليلى

أكد النائب مجدى الوليلى، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، أهمية انضمام مصر لتكتل البريكس الذى يضم أكبر تجمع اقتصادي على مستوى العالم، حيث يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، مضيفاً أن هذا التجمع يمثل 26% من تعداد سكان الكرة الأرضية، وسيكون لديه القدرة على مواجهة الهيمنة الاقتصادية الأمريكية والأوروبية.


انضمام مصر للبريكس رسالة قوية للعالم بقوتها الاقتصادية

وقال عضو مجلس النواب، في بيان له أصدره اليوم، إن انضمام مصر لهذا التجمع رسالة قوية للعالم بأن مصر دولة قوية اقتصادية كبيرة وما تم من بذله من مشروعات مهمة في البنية التحتية والأساسية، وذلك تمثل في انضمام مصر لهذا التجمع، مؤكداً الأهمية الكبيرة لوجود الصين خاصة أنها دولة متقدمة اقتصادياً، وهناك تعاون كبير بين مصر والصين لإقامة مشروعات كبرى في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهيئة الاستثمار .

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جهود كبيرة بذلتها مصر فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

وأشار "الوليلي" إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إضافة إلى تفعيل دخول صادرات مصر للبرازيل ولدول جنوب أمريكا للوصول إلى تحقيق حلم الـ100 مليار دولار في الصادرات المصرية.

واعتبر "الوليلي" أن انضمام مصر لتجمع البريكس يعتبر بمثابة رسالة مهمة وإضافة كبيرة للبريكس لكونها من أكبر الأسواق في المنطقة، وبلغ تعداد سكانها 105 ملايين نسمة كسوق سيستفيد منها البريكس، فضلا عن أن انضمام مصر للبريكس يحقق لها ميزة نسبية في تخفيف الطلب على العملة الدولارية فيحقق نوعا من التوازن النسبي، موضحاً أن انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى تجمع البريكس سيحقق فوائد مهمة، بل يعتبر بمثابة رسالة واضحة للعالم كله بأن هناك قوى اقتصادية عالمية كبري سيكون لها دورها فى إحداث تغييرات جذرية ومهمة فى الاقتصاد العالمي.
 

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