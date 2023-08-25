الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فاطمة من المحنة للمنحة.. "الكروشيه" يهزم إعاقة 10 سنوات

فاطمة وارث
فاطمة وارث

استطاعت فاطمة وارث أن تحول محنتها إلى منحة، بعد أن تعرضت لحادث سيارة تسبب في إعاقتها ألزمتها الكرسي المتحرك منذ 10 سنوات، لتبدع في "الهاند ميد" وتصنيع منتجاتها من الكروشيه.

تعرضت لحادث سيارة منذ 10 سنوات

قالت فاطمة وارث خلال حديثها لـ"الدستور، إنها تعرضت لحادث سيارة منذ 10 سنوات تسبب في إعاقتها ولكنها لم تستسلم وبدأت في تصنيع "الهاند ميد" من الكروشيه، موضحة أنها تشارك في المعارض التي تقيمها الدولة منذ  عام 2014. 

 بدأت فى تصنيع منتجات من الكروشيه وتسويقها

وأضافت فاطمة، أنها طورت من موهبتها عن طريق مشاهدة فيديوهات صناعة الكروشيه عبر اليوتيوب ونجحت في صناعة أشكال جديدة من المفروشات وأغطية المقاعد والسجاد والحقائب والمكرمية ونالت جميع منتجاتها إعجاب الجمهور واستطاعت أن تسوق منتجاتها بشكل أكبر.

 الأسعار من ١٥٠ إلى ٦٠٠ جنيه

وأشارت إلى أن أسعار منتجاتها تبدأ من ١٥٠ إلى ٦٠٠ جنيه حسب المنتج، موضحة أنها دائما تفكر في ابتكار منتجات جديدة مميزة وعرضها للجمهور، وتشارك كل عام في معارض وزارة التضامن، وهذا العام شاركت في معرض ديارنا بمارينا 5 بالعلمين، مضيفة: «الدولة تعمل جاهدة لتوفر فرص تسويقية والمشاركة في المعارض»، موجهة رسالتها لجميع أبناء مصر ممن لديهم حرفة أن يشاركوا بمنتجاتهم في معرض ديارنا.

في ذات السياق، كانت قد افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، يرافقها اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في يوليو 2023، معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا 5 بالساحل الشمالي ويستمر حتي 4 سبتمبر 2023.

وتفقد محافظ مطروح ووزيرة التضامن أروقة المعرض التي تحتوي على منتجات الشباب الحرفية واليدوية والتراثية، مشيدين بالمنتجات التي تم عرضها بالمعرض، ويقدمها عدد من المنتجين وأصحاب الحرف اليدوية.

معرض ديارنا منتجات الكروشية وزارة التضامن الهاند ميد الكروشيه

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