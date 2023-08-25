المستشار ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" سر ارتدائه نظارة سوداء خلال الجلسات

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، ورئيس محكمة أمن الدولة العليا،و رئيس دائرة الإرهاب السابق،‘ن كل ما يحدث في الجلسة لابد أن تستوعبه الذاكرة لأن اليقين يتكون من الأشياء الصغيرة.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل ما يصدر في الجلسة يقوم سكرتير الجلسة بتسجيله، وقبل إصدار الحكم لابد أن يقرأ القاضي محضر الجلسة ويرى أقوال الشهود وهي مهمة صعبة.

وكشف سبب ارتدائه نظارة سوداء خلال الجلسة، مؤكدًا أنها كانت تضايق المتهمين وقاموا بعمل أفلام على "يوتيوب" لشخص يرتدي نظارة سوداء للتهكم عليه.

وأكد أنه يرتدي نظارة سوداء حتى يستطيع النظر لكل شخص أمامه ويرى ما يحدث في الجلسة دون أن تظهر حركة العيون، بالإضافة إلى وجود ضعف في نظره كما أنه ليس من مصلحته أن يعرف رد فعله.

عن البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور .