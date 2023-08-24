الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال رائف: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأكثر احتياجًا

جمال رائف
جمال رائف

قال الكاتب الصحفي، جمال رائف إن الدولة المصرية مضت نحو الإصلاح الاقتصادي، ولم يكن هناك إصلاحًا قبل أن تتوفر الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن الفئات الأكثر احتياجًا تضعها الدولة في أولى اهتماماتها من مبادرات حتى لوكانت الدولة تواجه تحديات مثلا جائحة كورونا.

وتابع أنه في ظل هذه الأزمة أتاحت الدولة تأمين اجتماعي للعمالة الغير منتظمة، والأمر لا يقتصر، فقط، على الإعانات المالية، لكن توفير برامج التدريب وتمويل المشروعات على صعيد الحرف الصغيرة أو المتناهية الصغر ورأينا ذلك في معارض تراثنا. 

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأكثر احتياجًا

وأكد أن هناك جهود متنوعة تؤكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأكثر احتياجًا رغم كل التحديات التي تواجهها الدولة. 

جمال رائف الفئات الأكثر احتياجا اهتماماتها الدولة أمين اجتماعي للعمالة الغير منتظمة تمويل المشروعات الحرف الصغيرة الاصلاح الاقتصادي

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