رحلة تستمر لأسبوعين.. المركبة الفضائية الهندية في جولة على سطح القمر

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن المركبة الفضائية الهندية تسير على سطح القمر بعد احتفالات هندية محمومة، حيث شعر المواطنين الهنود بالفخر والسعادة، مشيرة الى أن المركبة التي تعمل بالطاقة الشمسية ستقضي اسبوعين تتجول على سطح القمر لمساعدة العلماء على فهم جيولوجيا القمر.

وأضافت الصحيفة قامت المركبة الفضائية الهندية Chandrayaan-3 بدفع مركبتها الجوالة إلى سطح القمر بعد هبوطها الناجح في القطب الجنوبي للقمر.

وأعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن المركبة الجوالة "نزلت من مركبة الهبوط وسارت على سطح القمر، وقال رئيس ISRO، سريدهارا بانيكر سوماناث، لقناة NDTV الإخبارية، إن مركبة الهبوط والمركبة الجوالة تعملان بشكل جيد، ويمكن نشر صور للمركبة الجوالة التي تستكشف سطح القمر قريبًا.

خطوة تاريخية

دخلت الهند التاريخ امس الأربعاء، عندما أصبحت أول دولة تهبط على القطب الجنوبي للقمر عندما تمكنت مركبة الهبوط التابعة للبعثة من الهبوط السلس على المنطقة القمرية غير المستكشفة حتى الآن.

ووفقاً للتقرير فقد تقضي المركبة، التي تعمل بالألواح الشمسية، أسبوعين تتجول بين الصخور والصخور وستجري سلسلة من التجارب لمساعدة العلماء على فهم جيولوجيا القمر ومعرفة ما إذا كانت هناك آثار للمياه وإجراء التحليل الكيميائي والتحليل. ابحث عن الاكتشافات المحتملة الأخرى.

ومع ذلك، سيكون تركيزها الرئيسي هو تحديد تكوين سطح القمر من خلال قياس طيف الأشعة السينية. سترسل المركبة الجوالة البيانات إلى مركبة الهبوط، التي سترسلها بدورها إلى مركز قيادة ISRO في بنغالورو لمزيد من الدراسة.

وبحسب ما اورده التقرير سوف تتم مراقبة الصور التي ترسلها إلى الأرض عن كثب من قبل الهنود، الذين احتفلوا بابتهاج بمجرد هبوط المركبة الفضائية بعد هبوط مثير للأعصاب.

وقد شاهد الهبوط ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الهند، وشاهد ما يقرب من سبعة ملايين البث المباشر على يوتيوب، وكان العد التنازلي في الدقائق القليلة الماضية هو الأكثر صعوبة، حيث قال العديد من الهنود إن قلوبهم تتسارع في اللحظة التي هبطت فيها مركبة الهبوط، كان الوقت قد حان للاحتفالات المحمومة.

و قفز الناس وعانقوا وهتفوا وصفقوا. ضربوا الطبول. أطلقوا المفرقعات النارية. انفجروا في الغناء، وكانت الأغاني الوطنية من أفلام بوليوود هي المفضلة، وقد تلاعب تلاميذ المدارس بالسيناريو بإخلاص، وأخبروا المراسلين أنهم يريدون أن يصبحوا علماء فضاء.

وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل التهنئة المليئة بالفخر الوطني. من نجوم بوليوود إلى لاعبي الكريكيت، أراد الجميع التعبير عن سعادتهم.

واحتلت القصة معظم الصفحات الأولى للصحف. "التاريخ محفور في الفضاء" و"الهند تضيء الجانب المظلم من القمر" كان عنوانين رئيسيين.

أشارت بعض القصص إلى الدور الذي لعبته المرأة الهندية في برنامج الفضاء في البلاد. شاركت ما يقرب من 54 عالمة ومهندسة في مهمة Chandrayaan-3. ويُعتقد أن ما بين 20 إلى 25% من موظفي ISRO البالغ عددهم 16000 موظف هم من النساء.

وعلى سبيل المثال، لعبت ريتو كاريدال سريفاستافا، المعروفة باسم "المرأة الصاروخية" في الهند، دورًا رئيسيًا في تطوير مهمة الهند المدارية إلى المريخ، والتي تسمى مانجاليان، بصفتها نائبة مدير العمليات. جعلت المهمة الهند رابع دولة في العالم تصل إلى المريخ في عام 2014.