مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25-8-2023 فى مصر
يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة لأدائها الفروض الخمس في مواقيتها التي تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار.
وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر.
مواقيت الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-08-24
|4:55 ص
|6:27 ص
|12:57 م
|4:33 م
|7:26 م
|8:48 م
|الأسكندرية
|2023-08-24
|4:58 ص
|6:31 ص
|1:3 م
|4:39 م
|7:33 م
|8:56 م
مواقيت الصلاة في الاسكندرية
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|عشاء
|الأسكندرية
|2023-08-24
|4:58 ص
|6:31 ص
|1:3 م
|4:39 م
|7:33 م
|8:56 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|أسيــوط
|2023-08-24
|5:2 ص
|6:31 ص
|12:58 م
|4:30 م
|7:24 م
|8:43 م
|سـوهاج
|2023-08-24
|5:1 ص
|6:29 ص
|12:56 م
|4:27 م
|7:22 م
|8:40 م
|بنى سويف
|2023-08-24
|4:58 ص
|6:29 ص
|12:58 م
|4:32 م
|7:27 م
|8:47 م
|المنـيـا
|2023-08-24
|5:2 ص
|6:31 ص
|12:59 م
|4:32 م
|7:27 م
|8:46 م
|قـــنا
|2023-08-24
|4:58 ص
|6:26 ص
|12:52 م
|4:22 م
|7:17 م
|8:35 م
|حلايــب
|2023-08-24
|4:49 ص
|6:14 ص
|12:36 م
|4:1 م
|6:58 م
|8:12 م
|شرم الشيخ
|2023-08-24
|4:48 ص
|6:17 ص
|12:45 م
|4:18 م
|7:13 م
|8:32 م
|الفـيــوم
|2023-08-24
|4:59 ص
|6:30 ص
|12:59 م
|4:34 م
|7:28 م
|8:48 م
|6أكتـوبر
|2023-08-24
|4:57 ص
|6:29 ص
|12:59 م
|4:34 م
|7:28 م
|8:49 م
|كفر الشيخ
|2023-08-24
|4:54 ص
|6:27 ص
|12:59 م
|4:35 م
|7:29 م
|8:52 م
|الحامول
|2023-08-24
|4:53 ص
|6:26 ص
|12:58 م
|4:34 م
|7:29 م
|8:51 م
|بلطيم
|2023-08-24
|4:53 ص
|6:26 ص
|12:58 م
|4:35 م
|7:29 م
|8:52 م
|طابا
|2023-08-24
|4:42 ص
|6:13 ص
|12:43 م
|4:18 م
|7:12 م
|8:33 م
|راس سدر
|2023-08-24
|4:51 ص
|6:22 ص
|12:52 م
|4:27 م
|7:21 م
|8:42 م
|الطـــور
|2023-08-24
|4:50 ص
|6:20 ص
|12:48 م
|4:21 م
|7:16 م
|8:35 م
|دهب
|2023-08-24
|4:46 ص
|6:16 ص
|12:44 م
|4:18 م
|7:12 م
|8:32 م