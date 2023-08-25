الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25-8-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة لأدائها الفروض الخمس في مواقيتها التي تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر.

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينة التاريخ  الفجر شروق  الظهر العصر  المغرب العشاء
القـاهـرة2023-08-244:55 ص6:27 ص12:57 م4:33 م7:26 م8:48 م
الأسكندرية2023-08-244:58 ص6:31 ص1:3 م4:39 م7:33 م8:56 م

 

 

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مواقيت الصلاة في الاسكندرية 

المدينة التاريخ الفجر شروق  الظهر العصر  المغرب عشاء
الأسكندرية2023-08-244:58 ص6:31 ص1:3 م4:39 م7:33 م8:56 م

 

 

مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
أسيــوط2023-08-245:2 ص6:31 ص12:58 م4:30 م7:24 م8:43 م
سـوهاج2023-08-245:1 ص6:29 ص12:56 م4:27 م7:22 م8:40 م
بنى سويف2023-08-244:58 ص6:29 ص12:58 م4:32 م7:27 م8:47 م
المنـيـا2023-08-245:2 ص6:31 ص12:59 م4:32 م7:27 م8:46 م
قـــنا2023-08-244:58 ص6:26 ص12:52 م4:22 م7:17 م8:35 م
حلايــب2023-08-244:49 ص6:14 ص12:36 م4:1 م6:58 م8:12 م
شرم الشيخ2023-08-244:48 ص6:17 ص12:45 م4:18 م7:13 م8:32 م
الفـيــوم2023-08-244:59 ص6:30 ص12:59 م4:34 م7:28 م8:48 م
6أكتـوبر2023-08-244:57 ص6:29 ص12:59 م4:34 م7:28 م8:49 م
كفر الشيخ2023-08-244:54 ص6:27 ص12:59 م4:35 م7:29 م8:52 م
الحامول2023-08-244:53 ص6:26 ص12:58 م4:34 م7:29 م8:51 م
بلطيم2023-08-244:53 ص6:26 ص12:58 م4:35 م7:29 م8:52 م
طابا2023-08-244:42 ص6:13 ص12:43 م4:18 م7:12 م8:33 م
راس سدر2023-08-244:51 ص6:22 ص12:52 م4:27 م7:21 م8:42 م
الطـــور2023-08-244:50 ص6:20 ص12:48 م4:21 م7:16 م8:35 م
دهب2023-08-244:46 ص6:16 ص12:44 م4:18 م7:12 م8:32 م

 

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الصلاة الفجر الظهر العشاء المغرب العصر

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