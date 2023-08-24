الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خالد نور الدين يوضح فوائد انضمام مصر إلى مجموعة بريكس

خالد نور الدين عضو
خالد نور الدين عضو إدارة الشعبة العامة للمستوردين

أكد خالد نور الدين، عضو إدارة الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس خطوة جيدة نحو مزيد من التعاون مع التكتل الاقتصادي الذي يضم 5 دول ناشئة رئيسية، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ونوه نور الدين، إلى أن التكتل تأسس في 2006 ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، لافتًا إلى الفوائد الرئيسية للانضمام إلى مجموعة بريكس والتي تتمثل فيما يلي:

* زيادة التجارة والاستثمارات:

تتمتع مجموعة بريكس بإمكانيات تجارية واستثمارية كبيرة، حيث تشكل اقتصاداتها مجتمعة نحو 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي للانضمام إلى المجموعة يتمتع الاقتصاد الوطني بفرصة الوصول إلى أسواق ضخمة ومتنوعة.

* الحصول على التمويلات والقروض الميسرة:

أنشأت مجموعة بريكس بنك التنمية الجديد، وهو مؤسسة مالية تقدم قروضًا ميسرة لمشاريع التنمية في الدول الأعضاء.

للانضمام إلى المجموعة، يتمتع الاقتصاد الوطني بفرصة الحصول على تمويلات وقروض ميسرة لمشاريع التنمية.
*التبادل التقني والتكنولوجي

 تتمتع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس بقدرات تكنولوجية وصناعية متنوعة. للانضمام إلى المجموعة، يتمتع الاقتصاد الوطني بفرصة الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة من الدول الأعضاء الأخرى.

* تعزيز التعاون الدولي:

تسعى مجموعة بريكس إلى تعزيز التعاون الدولي في عدد من المجالات، بما في ذلك التجارة والتنمية والبيئة. للانضمام إلى المجموعة، يتمتع الاقتصاد الوطني بفرصة تعزيز علاقاته مع الدول الأعضاء الأخرى في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

إضافة إلى هذه الفوائد الاقتصادية، يمكن أن يوفر الانضمام إلى مجموعة بريكس أيضًا فوائد سياسية وثقافية. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد في تعزيز دور الاقتصاد الوطني على الساحة الدولية، وتعزيز التعاون بين الدول النامية، وتعزيز التعددية الثقافية.

تسعى العديد من الدول إلى الانضمام إلى مجموعة بريكس، بما في ذلك مصر وتركيا وإيران. ومع ذلك، تضع مجموعة بريكس معايير معينة للانضمام، بما في ذلك حجم الاقتصاد والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي.

الاتحاد العام للغرف التجارية بريكس الشعبة العامة للمستوردين مجموعة بريكس خالد نور الدين

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