نزاهة وشفافية.. مصطفى بكرى: الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية قريبًا

قال الإعلامى مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الأيام المقبلة تمثل أهمية قصوى للدولة المصرية، حيث سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن هناك 5 أحزاب أعلنت تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي وترشحه لدورة انتخابية جديدة وهي: حزب مستقبل وطن، المصريين الأحرار، العربي الديمقراطي الناصري، والمؤتمر، وهناك تأكيدات على إجراء هذه الانتخابات بشفافية ونزاهة كبيرة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأكد بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي سيتقدم للترشح مع فتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح، مؤكدًا أنه سيكون لكل مرشح البرنامج الانتخابي الخاص به، وهو عبارة عن رؤية المرشح لحل الأزمات التي يعاني منها المجتمع.

نشر الشائعات

أضاف أن الرئيس السيسي مستهدف من الداخل والخارج، وأن هناك العديد من الأكاذيب وبث الشائعات يتم نشرها من خلال اللجان الإلكترونية ضد الدولة، وهناك استغلال من قبل اللجان الإلكترونية والإعلام المعادى للدولة للأحداث التى تقع، لذا لا بد من إصدار بيانات كاشفة من قبل الدولة للشارع المصرى بشأن أي أحداث تقع فى مصر للرد على الشائعات وتوضيح حقيقتها.