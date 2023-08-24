الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الوطنية للانتخابات تُعاين اللجان الفرعية استعدادًا لانتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تعاين جميع اللجان الفرعية التي ستجرى فيها عمليات التصويت وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جميع الاستعدادات

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تواصل العمل للانتهاء من جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الهيئة ترحب باستقبال أي منظمة ترغب في متابعة الانتخابات وفقًا لما أقره القانون وكذا بالنسبة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وذكر عاجل "إكسترا نيوز" أن ذلك من أجل التأكد من السلامة الإنشائية والفنية لجميع اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين.  

انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة اكسترا نيوز الهيئة الوطنية للانتخابات

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