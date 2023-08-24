الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: توجه غربى واحد لتضخيم أدوار فاجنر

قوات فاجنر
قوات فاجنر

قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمار قناة، إنه حتى الآن لا توجد معلومات كافية عن عملية قتل قائد مرتزقة فاجنر يفجيني بريجوجين، لكن هناك آراء مسبقة تتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك نتيجة تمرد فاجنر عن الجيش الروسي في أحداث الحرب في أوكرانيا.

مقتل قائد فاجنر 

وأكد عمارة قناة، خلال مداخلة عبر سكايب من سيفاستوبول ببرنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية مارينا المصري عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن استباق الأحداث لا يجوز في التعامل مع هذا الحادث ومع سقوط الطائرة، معبرًا: "لا يتوافر لدى أحد الأدلة الأساسية لأي اتهام".

أضاف أنه لا توجد سيناريوهات محتملة، فيجب أن تأخذ التحقيقات وقتها حتى تنتهي، لكن كان هناك توجه غربي واحد لتضخيم أدوار فاجنر وتهديدها للحدود مع أوكرانيا.

تمرد قوات فاجنر 

وأشار إلى أن الإعلام الغربي جعل من شخصية بريجوجين وكأنه الأب الروحي لمجموعة فاجنر، وجاء هذا التضخيم بعد حالة التمرد التي قامت بها قوات فاجنر، رغم احتواء الكريملين لها وانتقال جزء من عناصر فاجنر إلى بيلاروسيا.

القاهرة الإخبارية عمارة قناة مطروح للنقاش قناة القاهرة الإخبارية مقتل قائد فاجنر

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