الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الضغوط النفسية.. خطر يهدد الطلبة وأولياء الأمور

الدروس الخصوصية والنفسية.. كيفية التعامل مع ضغوط موسم المدارس

الضغوط النفسية
الضغوط النفسية

موسم العودة إلى المدارس تعد فترة مهمة ومحورية في حياة العديد من الأسر، فبعد انقضاء فترة العطلة الصيفية يعود الروتين اليومي وتتجدد التحديات، ومع هذه العودة، تتزايد الضغوط النفسية على الأسرة بشكل ملحوظ.

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن زيادة الضغط النفسي على الأسرة في موسم المدارس أمرًا طبيعيًا؛ فلا يتعلق الأمر فقط بتأقلم الأطفال مع بيئة جديدة وجداول زمنية محددة، بل يتعلق أيضًا بتحمل المسؤولية المتزايدة على الأهل في تلبية احتياجات الأطفال في مجال التعليم والتعامل مع تحديات العمل المدرسي.

txt

موعد دخول المدارس والخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

الضغوط النفسية.. خطر يهدد الطلبة وأولياء الأمور

نوهت "عبد السلام"، أن الضغوط النفسية التي تواجه الأسرة تتنوع في هذا الموسم، قد تشمل القلق من أداء الأطفال الأكاديمي والاجتماعي، وحجم الواجبات المنزلية والتحضير للامتحانات، بالإضافة إلى الصعوبات التي قد يواجهها الأطفال في التكيف مع البيئة المدرسية الجديدة والعلاقات الاجتماعية.

لذا، يصبح من الضروري أن نمتلك مقدارًا من المرونة والتحضير الجيد لمواجهة هذه التحديات، حيث يمكن القيام بذلك من خلال التفاعل الإيجابي مع الأطفال وتقديم الدعم والتشجيع لهم، والتأكيد على أهمية الاستراحة والوقت الحر بجانب العمل المدرسي، كما يمكن التخفيف من الضغط النفسي من خلال ترتيب جداول زمنية مناسبة وتحديد أهداف واقعية.

استشارى يكشف أهم أعراض المرض النفسى عند الأطفال

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن نعمل على تعزيز التواصل والتفاهم داخل الأسرة، وتشجيع الأطفال على مشاركة مشاعرهم ومخاوفهم، فالتواصل الجيد يساهم في تقليل الضغط النفسي وتعزيز العلاقات العائلية.

كما إن زيادة الضغوط النفسية على الأسرة في موسم المدارس ليست قضية يمكن تجاهلها، ولذلك يجب أن نكون على استعداد لمواجهتها بشكل صحيح ومدروس، من خلال التحضير الجيد وتقديم الدعم والتشجيع لأفراد الأسرة، يمكننا تخفيف الضغط النفسي والمساعدة في تحقيق تجربة مدرسية ناجحة وممتعة للجميع.

أكدت استشاري الصحة النفسية، أنه يشكل موسم العودة إلى المدرسة في مصر فرصة لتوجيه الضوء على الدروس الخصوصية والنفسية، وفهم الأمراض النفسية الشائعة وكيفية معالجتها، ومن خلال الاستفادة من الدروس الخصوصية واستشارة الخبراء، يمكن للأفراد تحقيق التقدم الشخصي والنمو النفسي في حياتهم المدرسية والشخصية بشكل عام.

موسم العودة إلى المدارس المدارس الضغوط النفسية الدكتورة صافيناز عبد السلام الطب النفسي والعلاقات الأسرية الضغط النفسي

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

اعتبارًا من 26 أغسطس.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين أحمد الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة البورصة

مصاريف الأكاديمية البحرية 2024 في جميع الكليات بمصر

أورنستين: ليفربول يحسم موقفه من انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

عمرو السمدوني: نتائج انضمام مصر لـ«بريكس» تظهر خلال 2024

ضربها لما استغاثت..عامل ديلفري يتحرش بفتاة داخل مدخل عقار بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)