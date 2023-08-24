الدروس الخصوصية والنفسية.. كيفية التعامل مع ضغوط موسم المدارس

الضغوط النفسية.. خطر يهدد الطلبة وأولياء الأمور

موسم العودة إلى المدارس تعد فترة مهمة ومحورية في حياة العديد من الأسر، فبعد انقضاء فترة العطلة الصيفية يعود الروتين اليومي وتتجدد التحديات، ومع هذه العودة، تتزايد الضغوط النفسية على الأسرة بشكل ملحوظ.

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن زيادة الضغط النفسي على الأسرة في موسم المدارس أمرًا طبيعيًا؛ فلا يتعلق الأمر فقط بتأقلم الأطفال مع بيئة جديدة وجداول زمنية محددة، بل يتعلق أيضًا بتحمل المسؤولية المتزايدة على الأهل في تلبية احتياجات الأطفال في مجال التعليم والتعامل مع تحديات العمل المدرسي.

الضغوط النفسية.. خطر يهدد الطلبة وأولياء الأمور

نوهت "عبد السلام"، أن الضغوط النفسية التي تواجه الأسرة تتنوع في هذا الموسم، قد تشمل القلق من أداء الأطفال الأكاديمي والاجتماعي، وحجم الواجبات المنزلية والتحضير للامتحانات، بالإضافة إلى الصعوبات التي قد يواجهها الأطفال في التكيف مع البيئة المدرسية الجديدة والعلاقات الاجتماعية.

لذا، يصبح من الضروري أن نمتلك مقدارًا من المرونة والتحضير الجيد لمواجهة هذه التحديات، حيث يمكن القيام بذلك من خلال التفاعل الإيجابي مع الأطفال وتقديم الدعم والتشجيع لهم، والتأكيد على أهمية الاستراحة والوقت الحر بجانب العمل المدرسي، كما يمكن التخفيف من الضغط النفسي من خلال ترتيب جداول زمنية مناسبة وتحديد أهداف واقعية.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن نعمل على تعزيز التواصل والتفاهم داخل الأسرة، وتشجيع الأطفال على مشاركة مشاعرهم ومخاوفهم، فالتواصل الجيد يساهم في تقليل الضغط النفسي وتعزيز العلاقات العائلية.

كما إن زيادة الضغوط النفسية على الأسرة في موسم المدارس ليست قضية يمكن تجاهلها، ولذلك يجب أن نكون على استعداد لمواجهتها بشكل صحيح ومدروس، من خلال التحضير الجيد وتقديم الدعم والتشجيع لأفراد الأسرة، يمكننا تخفيف الضغط النفسي والمساعدة في تحقيق تجربة مدرسية ناجحة وممتعة للجميع.

أكدت استشاري الصحة النفسية، أنه يشكل موسم العودة إلى المدرسة في مصر فرصة لتوجيه الضوء على الدروس الخصوصية والنفسية، وفهم الأمراض النفسية الشائعة وكيفية معالجتها، ومن خلال الاستفادة من الدروس الخصوصية واستشارة الخبراء، يمكن للأفراد تحقيق التقدم الشخصي والنمو النفسي في حياتهم المدرسية والشخصية بشكل عام.