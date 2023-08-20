"رجّعنا للمدارس".. كيف تستعد الأمهات للموسم الدراسي الجديد؟

بعد قضاء إجازة الصيف الطويلة، يعود الأطفال إلى المدارس مجددًا لمواصلة مسيرتهم التعليمية حيث إن استعداد الأمهات للمذاكرة والدروس يلعب دورًا حيويًا في تحقيق نجاح أطفالهن في المدرسة.

ومن أجل مساعدتهن على تنظيم وتنمية قدرات أطفالهن، قدمت الكاتبة ميادة عابدين، خبيرة الإرشاد النفسي والتربوي، عدد من النصائح المهمة للأمهات للاستعداد للموسم الدراسي.

تحضير بيئة مناسبة للمذاكرة:

قبل البدء في المذاكرة يجب على الأمهات إعداد بيئة ملائمة لأطفالهن، يمكن تخصيص غرفة هادئة ونظيفة للدراسة، وتجهيزها بمستلزمات مثل الطاولة والكرسي المريح، والمصباح الجيد، والمواد المدرسية اللازمة.

وضع جدول زمني:

يعتبر جدول زمني منظم أداة فعالة للتحضير للمذاكرة والدروس يمكن للأمهات مساعدة أطفالهن في وضع جدول زمني يتضمن الأنشطة المدرسية والواجبات المنزلية والمذاكرة، فعند تخصيص وقت محدد لكل نشاط، يمكن للأطفال أن يتعلموا كيفية إدارة وقتهم بفعالية.

تشجيع القراءة:

تعتبر القراءة هي أحد الأنشطة الرائعة التي تساعد الأطفال في تنمية مهاراتهم اللغوية والمعرفية، يمكن للأمهات تحفيز أطفالهن على القراءة بشكل منتظم، حيث يمكن توفير مجموعة متنوعة من الكتب والروايات التي تناسب مستوى الأطفال واهتماماتهم، كما يمكن للأمهات قراءة مع الأطفال وإجراء نقاشات بناءة حول ما تم قراءته.

التواصل مع المدرسة:

من المهم أن تبقى الأمهات على تواصل وثيق مع مدرسي أطفالهن، يسهم ذلك في متابعة تطورات أداء الأطفال وتحديد أي صعوبات أو احتياجات خاصة قد يواجهونها، كما يمكن للأمهات استشارة المعلمين بشأن أفضل الطرق لمساعدة أطفالهن في المذاكرة والاستعداد للدروس.

التحفيز والتشجيع:

يعزز التحفيز والتشجيع احتراز الأطفال وتعزيز ثقتهم في أنفسهم، يجب على الأمهات أن يشجعن أطفالهن ويثنين على جهودهم وتحسيناتهم الملحوظة، كما يمكن تقديم مكافآت صغيرة مثل الألعاب أو الرحلات الممتعة كمحفز لتحقيق النجاح الأكاديمي وإكمال المهام بنجاح.

فإن استعداد الأمهات للمذاكرة والدروس يعد عاملًا حاسمًا في تحقيق نجاح الأطفال في المدرسة، من خلال تجهيز بيئة مناسبة، ووضع جدول زمني، وتشجيع القراءة، والتواصل مع المدرسة، وتقديم التحفيز والتشجيع.