الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسي يعلن التعاقد مع ديفيد واشنطن من سانتوس البرازيلى

ديفيد واشنطن
ديفيد واشنطن

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع ديفيد واشنطن، لاعب فريق سانتوس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كجزء من تدعيمات الفريق لمنافسات الدوري الإنجليزي.

ويلعب ديفيد واشنطن للفريق الأول بنادي سانتوس البرازيلي منذ تصعيده من فريق تحت 20 عامًا في إبريل 2023.

ونشر تشيلسي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع ديفيد واشنطن، صاحب الـ18 عامًا، بعقد مدته سبع سنوات مع إمكانية تمديده لعام آخر، وذلك بعد موسم حافل له في أمريكا الجنوبية ليتبع زميله آنجيلو جابريل، والذي انضم للبلوز في شهر يوليو الماضي.

اقرأ أيضًا.. الاتحاد الإنجليزى يُعدّل قانون اللعب المالى النظيف بسبب تشيلسى

ولعب تشيلسي مباراتين في الموسم الجاري من بطولة الدوري الإنجليزي، حتى الآن، وفشل في تحقيق الفوز بعد التعادل مع ليفربول في الجولة الأولى بهدف لكل منهما، والخسارة في الجولة الثانية أمام وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأفرد بيان النادي الحديث عن مهارات واشنطن في اللعب بأي مكان في الشق الهجومي للفريق سواء بلعبه في مركز المهاجم الصريح أو على الجناحين، ولكنه يلعب بشكل أكبر في مركز المهاجم الصريح.

وبدأ واشنطن مسيرته مع نادي جريميو قبل الانتقال لسانتوس في 2016، وجذب الأنظار أثناء مشاركته في مبارياة الناشئين بإمكانياته المذهلة في تسجيل الأهداف وهو ما دفع النادي لتصعيده للفريق الأول.

وشارك واشنطن في أول مباراة له بقميص سانتوس في شهر أبريل الماضي وشارك بديلًا في مباراة بكأس البرازيل قبل وسجل أول أهدافه بعد شهر في فوز فريقه على باهيا 3-0.

ولعب ديفيد واشنطن 29 مباراة بقميص فريق سانتوس الأول وفريق تحت 20 عامًا وسجل 8 أهداف.

وضم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية اللاعبين الآتي أسماؤهم: "موسيس كايسيدو، روميو لافيا، كريستوفر نكونكو، أكسيل ديساسي، نيكولاس جاكسون وليسيلي أوجوتشكو، وروبرت سانشيز، وليفي وآنجيلو.

تشيلسى ديفيد واشنطن سانتوس الانتقالات الصيفية الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

بعد ضم روميو لافيا.. أبرز 5 صفقات بين تشيلسي وساوثهامبتون

بعد السقوط أمام وست هام.. ماذا قدم تشيلسى فى عام 2023؟

ماوريسيو بوكيتينو يكشف مصير روميلو لوكاكو مع تشيلسي

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

هل يجوز للرجل أن يتنازل عن حق الوطء لزوجته؟.. أشرف الفيل يجيب

"الدستور" ينشر صورة المستشار محمد شوقى عياد النائب العام الجديد

من هو المستشار تامر الفرجانى القائم بأعمال نائب رئيس الرقابة الإدارية؟

عجوز فى الستين.. كلمة السر بجريمة ميدان لبنان

شمال سيناء: وحدة السكان تعقد ندوة لرصد المشكلات وتفشي ظاهرة الطلاق بالعريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)