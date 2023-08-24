تشيلسي يعلن التعاقد مع ديفيد واشنطن من سانتوس البرازيلى

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع ديفيد واشنطن، لاعب فريق سانتوس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كجزء من تدعيمات الفريق لمنافسات الدوري الإنجليزي.

ويلعب ديفيد واشنطن للفريق الأول بنادي سانتوس البرازيلي منذ تصعيده من فريق تحت 20 عامًا في إبريل 2023.

ونشر تشيلسي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع ديفيد واشنطن، صاحب الـ18 عامًا، بعقد مدته سبع سنوات مع إمكانية تمديده لعام آخر، وذلك بعد موسم حافل له في أمريكا الجنوبية ليتبع زميله آنجيلو جابريل، والذي انضم للبلوز في شهر يوليو الماضي.

اقرأ أيضًا.. الاتحاد الإنجليزى يُعدّل قانون اللعب المالى النظيف بسبب تشيلسى

ولعب تشيلسي مباراتين في الموسم الجاري من بطولة الدوري الإنجليزي، حتى الآن، وفشل في تحقيق الفوز بعد التعادل مع ليفربول في الجولة الأولى بهدف لكل منهما، والخسارة في الجولة الثانية أمام وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأفرد بيان النادي الحديث عن مهارات واشنطن في اللعب بأي مكان في الشق الهجومي للفريق سواء بلعبه في مركز المهاجم الصريح أو على الجناحين، ولكنه يلعب بشكل أكبر في مركز المهاجم الصريح.

وبدأ واشنطن مسيرته مع نادي جريميو قبل الانتقال لسانتوس في 2016، وجذب الأنظار أثناء مشاركته في مبارياة الناشئين بإمكانياته المذهلة في تسجيل الأهداف وهو ما دفع النادي لتصعيده للفريق الأول.

وشارك واشنطن في أول مباراة له بقميص سانتوس في شهر أبريل الماضي وشارك بديلًا في مباراة بكأس البرازيل قبل وسجل أول أهدافه بعد شهر في فوز فريقه على باهيا 3-0.

ولعب ديفيد واشنطن 29 مباراة بقميص فريق سانتوس الأول وفريق تحت 20 عامًا وسجل 8 أهداف.

وضم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية اللاعبين الآتي أسماؤهم: "موسيس كايسيدو، روميو لافيا، كريستوفر نكونكو، أكسيل ديساسي، نيكولاس جاكسون وليسيلي أوجوتشكو، وروبرت سانشيز، وليفي وآنجيلو.