الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الإنجليزى يُعدّل قانون اللعب المالى النظيف بسبب تشيلسى

تشيلسي
تشيلسي

يعمل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على تعديل قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة به خلال الموسم المقبل، لغلق الثغرات التي تستغلها الأندية.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، في تقرير، بأن الاتحاد الإنجليزي ينوي إجراء تعديلات على لوائح اللعب المالي النظيف لغلق الثغرة التي يستغلها نادي تشيلسي لإتمام صفقاته.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الانجليزي سيوافق قواعده المالية مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بداية من الموسم المقبل.
ويبرم نادي تشيلسي تعاقداته على مدى طويل لتوزيع قيمة الصفقة على عدد سنوات طويل للهروب من اللعب المالي النظيف.
ويسمح الوضع الحالي لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي لتشيلسي بتوزيع تكلفة رسوم النقل على مدة عقد اللاعب.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يدرس إجراء تعديل على قانون اللعب المالي النظيف للحد من قيمة مصروفات الأندية بشرط ألا تتخطى قيمة إيراداته، وعند التعاقد مع اللاعب فإن قيمة الصفقة يتم تقسيمها على سنوات عقده، ولكن لفترة لا تتخطى 5 مواسم.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قواعد اللعب المالي النظيف الاتحاد الانجليزي تشيلسى الاتحاد الأوروبي

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