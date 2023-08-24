بسبب إسرائيل.. اتهامات بعرقلة عمل المحكمة الدولبة تلاحق بريطانيا

اتهمت المملكة المتحدة بـ"السعي إلى منع المحكمة الدولية من معالجة قضايا مهمة في القانون الإنساني الدولي" في مذكرة تقدمت بها إلى المحكمة العالمية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

خلفية القضية

قدمت المملكة المتحدة رأيًا قانونيًا مكونًا من 43 صفحة، رأى الجارديان نسخة منه، إلى المحكمة الشهر الماضي كجزء من مرحلة التقصي التي تقوم بها المحكمة قبل إصدار رأي استشاري متوقع منها بشأن الآثار القانونية لـ"الاحتلال والاستيطان والضم" للأرض الفلسطينية.

وتعارض “مذكرة صديق المحكمة” التي قدمتها المملكة المتحدة عقد جلسة استماع للقضية في المحكمة الدولية على الإطلاق - وهو موقف يتقاسمه عدد قليل فقط من 57 رأيًا أرسلتها الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية إلى المحكمة.

وقد استقبل بالدهشة بيان المملكة المتحدة من قبل الدبلوماسيين الفلسطينيين، وكذلك خبراء القانون الإنساني الدولي، الذين يقولون إنه يتجاهل ليس فقط حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي متجذر، ولكن أن الوضع يتدهور بسرعة.

دور ووظيفة المحكمة الدولية

تجلس المحكمة الدولية في لاهاي، وهي أعلى محكمة أممية للتعامل مع النزاعات بين البلدان: وتكون أحكامها ملزمة، على الرغم من أن المحكمة ليس لديها سلطة لفرضها.



ويرى كلا من إسرائيل والفلسطينيين أن هذا الإجراء القانوني مهم، وذلك لأن الأجهزة الأممية المختلفة قد وجدت أن جوانب من الاحتلال غير قانونية، ولكن حتى الآن لم يصدر حكم على ما إذا كان الاحتلال نفسه، والذي يدخل عامه 56، إما أو أصبح غير قانوني.



طلب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر رأيًا استشاريًا من المحكمة الدولية بشأن “الآثار القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وصوتت المملكة المتحدة، إلى جانب إسرائيل والدول الغربية مثل الولايات المتحدة وألمانيا، ضد ذلك، على أساس أنه سيبعد الأطراف عن المفاوضات.

حجج المملكة المتحدة

يرتكز رأي المملكة المتحدة الذي قدمته إلى المحكمة على أربع حجج رئيسية:

*سيؤدي الرأي الاستشاري إلى تسوية نزاع “ثنائي” بين إسرائيل وفلسطين دون موافقة الدولة.

*لا تمتلك المحكمة القدرة على دراسة “مجموعة واسعة من القضايا الفعلية المعقدة المتعلقة بتاريخ النزاع بأكمله”.

*سيتعارض الرأي الاستشاري مع الاتفاقات القائمة بين الأطراف وإطارات التفاوض التي أقرتها الأمم المتحدة.

*لا يناسب الطلب أن يطلب من المحكمة “الافتراض في سلوك غير قانوني من جانب إسرائيل”



ردود الفعل والاستجابات



اتهامات عديدة وجهت للوثيقة البريطانية من قبل خبراء القانون، حيث وصفوها بإنها وثيقة غير مطلعة تصور الاحتلال الإسرائيلي الطويل للضفة الغربية وغزة، وضمها للقدس الشرقية، على أنه نزاع ثنائي بين دولتين".

وقال د. فيكتور كاتان، أستاذ مساعد في القانون الدولي العام في جامعة نوتنغهام، يمكن للمحكمة الدولية إصدار رأي حول أي سؤال قانوني ينشأ من عمل الأمم المتحدة، ولا تحتاج الجمعية العامة إلى موافقة إسرائيل لإحالة طلب إلى المحكمة.

وقال مصدر فلسطيني رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه من أجل التحدث بحرية: “إن تقرير المملكة المتحدة هو تأييد كامل لنقاط الحديث الإسرائيلية.

وأضاف هم لا يزعمون أن هذا ليس الوقت المناسب للذهاب إلى محكمة العدل الدولية، لأن عملية السلام ناجحة. إنهم يقولون إن الانتهاكات الإسرائيلية التي يشير إليها الفلسطينيون ليست بنفس أهمية أطر التفاوض منذ عقود مضت”.

من جانبه، قال دانييل ماكوفر، من شركة هيكمان آند روز للمحاماة في لندن، والذي يتمتع بخبرة واسعة في قضايا حقوق الإنسان، إنها مسألة مثيرة للقلق أن المملكة المتحدة تسعى إلى منع المحكمة من معالجة مثل هذه الأمور المهمة".



وأضاف هو أمر أنا متأكد من أنها لن تفعله لو طُلب من المحكمة معالجة قضايا مماثلة مثل احتلال روسيا للأراضي الأوكرانية.