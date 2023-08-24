الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لوفرين يرد على أنباء انتقال صلاح لاتحاد جدة: توقفوا عن الكذب

محمد صلاح
محمد صلاح

ردّ ديان لوفرين، لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، لاعب ليفربول السابق، على أنباء انتقال محمد صلاح، نجم الريدز وقائد المنتخب الوطني لفريق اتحاد جدة السعودي.

وكشفت تقارير صحفية عن تفاوض إدارة نادي اتحاد جدة مع ممثلي محمد صلاح ونادي ليفربول من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، طالع آخر تطورات المفاوضات المزمعة من هنا.

ونشر أحد الحسابات المختصة بنقل أخبار انتقالات اللاعبين عبر منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، خبرًا من شبكة ريليفو الإسبانية عن تطورات موقف انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة.

لوفرين ينفي انتقال صلاح لاتحاد جدة
ورد لوفرين في التعليقات على التدوينة مستخدمًا فيديو بخاصية الـ"Gif" لشخص يشير إلى أنف طويل مكتوب تحته: "توقفوا عن الكذب".

وانتقل محمد صلاح لصفوف فريق ليفربول قادمًا من نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه.

وبتسجيله في مرمى فريق بورنموث وصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 200 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، مسجلًا 140 هدفًا وصانعًا 60؛ ووصل لهذا الرقم بعد 234 مباراة له في البريميرليج، خلف روبي فاولر صاحب الـ202 مساهمة تهديفية.

وانفرد "مو" بالمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين برصيد 187 هدفًا متجاوزًا ستيفن جيرارد، أسطورة النادي التاريخي.

وشارك محمد صلاح في 307 مباراة بقميص فريق ليفربول منذ انضمامه من نادي روما وسجل 187 هدفًا وصنع 80 لزملائه في الفريق، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأسي رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والاتحاد الإنجليزي.

ديان لوفرين أولمبيك ليون لوفرين صلاح محمد صلاح اتحاد جدة

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