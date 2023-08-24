الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "جنوب الصعيد الثقافي" يتابع أعمال التطوير بمواقع "ثقافة أسوان"

رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد

تفقد عماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أعمال التطوير التي تتم بمواقع فرع ثقافة أسوان، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة  نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لاستعادة بعض المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو بسيونى لمكانتها الرائدة فى نشر الفكر والإبداع.

وتفقد رئيس الإقليم قصر ثقافة أسوان، والذي يتم تجديده بالكامل مع استحداث بعض المباني بالمساحات الموجودة به والتي من شأنها تقديم الأنشطة الثقافية والفنية لأهالي مدينة أسوان بالشكل الأمثل، كما تفقد أعمال التجديد بمسرح فوزى فوزى التي شارفت على الانتهاء ليصبح مسرحًا مشكوفًا تُقام عليه العديد من الفعاليات الفنية الكبرى، بالإضافة لتفقد قصر ثقافة العقاد.

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تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات

وعلى هامش الجولة التفقدية، عُقِد اجتماعًا مع العاملين في الفرع بقصر ثقافة العقاد لمتابعة تنفيذ الأنشطة وخاصة في ظل التطوير الذي يتم بالمواقع، كما ناقش عدد من المشكلات الإدارية والتوصل لعدد من الحلول التي من شأنها تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات لضمان استمرار تأدية الأعمال وتنفيذ الأنشطة على أكمل وجه.

جاء اللقاء بحضور يوسف محمود مدير العلاقات العامة وعثمان أحمد مدير الشئون المالية وحسام محمد مدير الموارد البشرية بالإقليم.

ويستمر قصر ثقافة الأقصر، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبالًا من الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. 

ونفذ القصر ورشة فنية بعنوان "تحوير الأرقام" نفذتها شيرين فتح الله، ونفذ قسم المسرح ورشة بعنوان "كيفية إعداد ممثل مسرحي" نفذها أشرف محمد، ونفذت مكتبة الطفل بالقصر ورشة حكي قصة بعنوان "الريشة السحرية" سردتها زينب محمد، كما نفذت مكتبة الطفل لعبة" الكور ". 

رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
رئيس اقليم جنوب الصعيد
وزيرة الثقافة إقليم جنوب الصعيد الثقافى الأقصر إصدارات وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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