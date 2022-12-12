قصر ثقافة أسوان تستضيف عرض مسرح عرائس «أراجوز الأراجيز»

استضاف فرع قصر ثقافة أسوان، اليوم الإثنين، برئاسة نجوى أحمد سيد، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية.

«الدستور» يرصد في السطور التالية تفاصيل فعاليات اليوم بقصر ثقافة أسوان..

عقد ببيت ثقافة أدفو محاضرة بعنوان "الأدب الشعبى عند الطفل" ألقاها الأستاذ مصطفى عباس أشار إلى الترابط الوثيق بين الأدب الشعبي وأدب الطفل، وأن الفن القصصي عبارة عن حكايات قصيرة تقدم درسا أخلاقيا، وأكثر شخصياتها من الحيوانات أو الأشياء الناطقة التي يمكنها التحدث والتصرف كالإنسان، منها حكايات الأساطير ولها دور مهم في عالم الأطفال الممتلئ بالمغامرات والخيال، وخاصة أن الناس قد ألفوا منذ زمن بعيد حكايات عن الأبطال الذين يتحكمون في الظواهر الطبيعية كالعواصف والرعد والشمس، وقصص الخيال وهي تصور أُناسا وحيوانات لا وجود لها في دنيا الواقع، ومن أشهرها مغامرات أليس في بلاد العجائب، القصص الاجتماعية، وهي قصص تعنى بموضوعات اجتماعية ومشكلات شخصية، وقد عالجت قصص الأطفال بواقعية شديدة، وهي من أجمل وأفضل ما يمكن أن يفيد الطفل.

ونفذ بيت ثقافة كلابشة محاضرة "الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع" ألقاها د. فوزى عبدالعاطى قال إن الإدمان آفة تعانى منها المجتمعات وتنعكس سلبًا على المدمن وتنتج عنها أضرار صحية ونفسية واجتماعية ما يؤثر في المدمن وفي محيطه وفي المجتمع ككل، ومن أبرز أضرار الإدمان رفض القيم والمبادئ العائلية والأخلاقية والدينية، التّحدي المتزايد للوالدين وللمجتمع، الانحراف السلوكي والميل نحو القتل، السرقة، الاغتصاب، ازدياد حالات الطلاق، التفكك الأسري، المشاكل العائلية، حدوث أمراض نفسية مزمنة واضطرابات عقلية كالإصابة بمرض الاكتئاب، والقلق، والهلوسة.

وأقيم بقرية الإسماعيلية بمركز كوم أمبو ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية "جلسات الدوار"، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بأسوان وتحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى.

وبدأت الفعاليات بكلمة ترحيب للأستاذ محمد محمود اسماعيل أحد أبناء القرية، ثم إلقاء قصيدة فى مدح الرسول (ص) للشيخ مصطفى شاذلي، ثم أمسية شعرية شارك فيها الشاعر سيد عيسى بقصيدة "لابى الذى غاب، لغتى الجميلة"، وموال "أم العيال، وفراق الأم" للشاعر حسن حفنى، وقدم عرض مسرح عرائس بعنوان "فصيلة ورشيدة" للفنان هانى فهمى.

تناول العرض فكرة مشروع الإدخار والإقراض القومى الذى يرعاه المجلس القومى للمرأة من خلال التطبيق الإلكتروني "تحويشة" والذى يدعم فكرة تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تدريبها على الادخار وترشيد الاستهلاك، وكيفية الاستفادة من القروض وكيفية سدادها للحد من الغاريمات، عرض لمسرح عرائس "أراجوز الأراجيز"، والذى يقدم فكرة عدم تفضيل الولد عن البنت وإعطاء البنت كافة حقوقها من التعليم والعمل من خلال تحريك العرائس والتفاعل مع الحاضرين.

وفى الختام قدم عرض فنى لفرقة التنورة، والذى قدمت عدة عروض من التراث الشعبي الأصيل وسط تفاعل وتجاوب مع الحاضرين.