السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان أعمال إنشاء وتطوير قصر «ثقافة أسوان»

وزيرة الثقافة فى
وزيرة الثقافة فى أسوان

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال تطوير ورفع كفاءة "قصر ثقافة أسوان"، وإنشاء مكتبة "مصر العامة"من أجل الوقوف على تطورات سير العمل بهما، حيث بدأت الجولة بتفقد "قصر ثقافة أسوان"، وشددت وزيرة الثقافة، على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالموقع، من أجل الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، كما وجهت بضرورة تذليل كل العقبات التى تعيق سير العمل، وضرورة إجراء تعديلات في التصميمات بما يتناسب مع الهوية البصرية، إلى جانب وضع تصور لاستغلال كل جزء من الموقع، بما يتناسب مع طبيعته الخاصة، وموقعه المتميز على كورنيش النيل بأسوان.

من جانبه، أكد محافظ أسوان، أهمية قصر الثقافة بالنسبة لأبناء مدينة أسوان، إضافة إلى موقعه المُتميز على كورنيش النيل، وشدد على ضرورة تشكيل لجنة متابعة مُشتركة من الوزارة والمحافظة، لمتابعة سير العمل بالقصر، والانتهاء منه في الوقت المُحدد له، حتى يعود القصر مرة أخرى منارة للفكر والإبداع بالمحافظة.

كما تفقدا مشروع إنشاء "مكتبة مصر العامة" بأسوان، التي تقع على مساحة 3540 مترًا مربعًا، وتتكون من طابقين وبدروم، وتشتمل على قاعات للتدريب والندوات، قاعات متعددة الأغراض، إلى جانب مكتبة للكبار وأخرى للأطفال، قاعات للاجتماعات، قاعة لتكنولوجيا المعلومات، مكاتب إدارية، كافيتريا خارجية.

فى الوقت نفسه، وخلال التفقد، وجهت وزيرة الثقافة، بضرورة استحداث منفذ دائم لبيع الكتب، ومنتجات الحرف اليدوية والبيئية، إضافة إلى إقامة مخزن للمعدات، ودراسة إمكانية تغطية خشبة المسرح من خلال ميكانزم آلي يتم فتحه وأغلاقه تبعًا للطقس والحاجة، واستغلال كل الفراغات الموجودة، والتركيز على تقديم كل الخدمات للجمهور على أعلى مستوى، بما يتماشى مع الخطة الاستثمارية، واستغلال الأصول بشكل جيد لوزارة الثقافة.

وخلال التفقد، وجهت وزيرة الثقافة، بضرورة استحداث منفذ دائم لبيع الكتب، ومنتجات الحرف اليدوية والبيئية، إضافة إلى إقامة مخزن للمعدات، ودراسة إمكانية تغطية خشبة المسرح من خلال ميكانزم آلي يتم فتحه وأغلاقه تبعًا للطقس والحاجة، واستغلال كل الفراغات الموجودة، والتركيز على تقديم كل الخدمات للجمهور على أعلى مستوى، بما يتماشى مع الخطة الاستثمارية، واستغلال الأصول بشكل جيد لوزارة الثقافة.

الدكتورة نيفين الكيلاني محافظ أسوان اللواء أشرف عطية قصر ثقافة أسوان مكتبة مصر العامة منتجات الحرف اليدوية والبيئية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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