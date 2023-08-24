الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1187 علبة سجائر متنوعة مجهولة بدون فواتير بالإسكندرية

سجائر
سجائر

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة و بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر حفاظا على انتظام وضبط الأسواق.

حيث قاد جمال عمار، وكيل المديرية، حملة مكونة من إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد وعضوية أحمد حسن، وأحمد على  بالاشتراك مع إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و تحت إشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة وأحمد سعد مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

تحرير  محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ على 240 علبة سجائر متنوعة، وتحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ على 390 علبة سجائر متنوعة، وتحرير  محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ على 269 علبة سجائر متنوعة.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ على 229 علبة سجائر متنوعة، وتحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ على 59 علبة سجائر متنوعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تموين الإسكندرية سجائر متنوعة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية سجائر بدون فواتير وكيل النائب العام

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