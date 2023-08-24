متي بشاي: انضمام مصر لـ«بريكس» خطوة على طريق التحرر من هيمنة الدولار

أكد متي بشاي، عضو الغرف التجارية، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس خطوة مهمة لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

ورحب “بشاي” رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار الصادر عن مجموعة دول بريكس، والتي دعت فيه مصر إلى الانضمام إلى عضويتها بشكل رسمي، اعتبارًا من شهر يناير 2024.

وقال رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات له اليوم، إن اضمام مصر إلى دول بريكس، يسهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة المصرية من هيمنة الدولار، كما أن عضوية مصر في تحالف بريكس، ستسهم في تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الضغط على الدولار.

تحالف بيركس يضم 5 دول

وأضاف بشاي، أن تحالف بريكس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2040.

وأشار رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن دول بريكس تستحوذ على نحو 26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، الأمر الذي يؤكد حجم القوة الاقتصادية لهذا التجمع.

وأكد “بشاي” أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار،.

كما يعزز الانضمام لـ"بريكس" من حركة التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة، وكذلك فرص الاستثمار والتبادل التجاري بما يحقق رواجا استثماريا في مصر، مضيفا أن هذا التكتل الاقتصادي العالمي، يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، كما يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.