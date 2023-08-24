شريف الجبلي: انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة تاريخية تحسب للقيادة السياسية

أكد تجار ومصنعون أن انضمام مصر لمجموعة بريكس خطوة تاريخية طال انتظارها وسوف تحدث طفرة في التبادل التجاري ودليل قوي على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.

ولقي إعلان قمة دول البريكس عن الاتفاق على انضمام مصر والسعودية والإمارات لمجموعة دول بريكس، المكون من الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، ترحيبا كبيرا من قبل المصنعين ومجتمع الأعمال بالعوائد الاقتصادية الإيجابية التي تنتظر مصر بعد هذا القرار.

وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس شعبة المصدرين بالغرف التجارية، إن قبول مصر في البريكس هو خطوة تاريخية.

بريكس من أقوى التجمعات الاقتصادية

وأضاف الجبلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بريكس هي أقوى مجموعة اقتصادي ةفي العالم حالياً بوجود الهند والصين وروسيا والبرازيل، فهي تعد من أقوى الاقتصاديات حالياً.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، أن البريكس يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي، زراعة قوية والتجارة الأكبر في العالم، مؤكداً أنه من الناحية الاقتصادية والسياسية خطوة تاريخية لمصر.

وأكد أن مصر ستستفيد من تواجدها في بريكس على المستويين الاقتصادي والسياسي، وسيكون لها مردود إيجابي خلال الفترة المقبلة.

بريكس يساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة

ولفت إلى أنه بعد مرحلة معينة من الانضمام إلى تجمع بريكس سيسمح بالتعامل بالعملات المحلية بين دول التجمع، دون اللجوء للضغط على العملة الصعبة، مشيراً إلى أن دول بريكس ستغني عن التعامل مع الدول الأخرى، حيث لديها اكتفاء ذاتي وتقوم بإنتاج جميع السلع.

وثمن الجبلي دور القيادة المصرية في الإقدام على تلك الخطوة الكبيرة وانضمام مصر إلى مجموعة بريكس الاقتصادية الكبيرة، مؤكدا أن مصر ستحقق العديد من المكاسب الاقتصادية بعد انضمامها للتحالف العالمي.