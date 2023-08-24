الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بحي ثان الإسماعيلية

حملات مكبرة
حملات مكبرة

شن قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لحيِّ ثان الإسماعيلية، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمناطق: (شارع شبين الكوم، شارع ٨، منطقة دوران رضا والبحري، شارع الثلاثيني، وحديقة الأندلس).

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع وإزالة كل الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارّة وتؤثر على السيولة المرورية، وضرورة متابعة تراخيص المحال التجارية.

حملة لإزالة الإشغالات والتعديات

وأسفرت الحملة التي شنها حي ثاني عن رفع ومصادرة عدد ١٠٣ كرسيًّا بلاستيكيًّا وعدد ٢٠ ترابيزة بلاستيك، وعدد ٦ شمسيات وعدد ٣ أعلام.

بجانب تشميع عدد ١٩ محلًا تجاريًا يُدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم إزالة خيمة للنباشين بشارع البحري ميدان أندونيسيا.

جاء ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات، من شأنها تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بتطبيق القانون.

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حملات مكبرة لمنع التعديات

وشدد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة شن حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وكذلك التصدِّي لكل أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

كما أكد أن لن يسمح ببناء أي شخص سواء داخل مدينة الإسماعيلية أو المدن المختلفة أو القرى والنجوع، مشددًا على ضرورة الضرب بيدٍ من حديد حيال المخالفين لعدم السماح بأي بناء مخالف أو حالة تعدٍ على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

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