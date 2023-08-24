الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرجل الغامض.. من هو ديمتري أوتكين مؤسس فاجنر وسر تسميته للمجموعة؟

ديمتري أوتكين مؤسس
ديمتري أوتكين مؤسس فاجنر

تحطمت الطائرة التي كانت تقل زعيم مجموعة فاجنر العسكرية الروسية يفغيني بريجوزين ومؤسس المجموعة ديمتري أوتكين، والذي كان له دور علني محدود للغاية، وكان منصبه محل خلاف، حيث أشار إليه البعض بأنه الرجل الغامض، فهو صاحب تسمية المجموعة العسكرية الروسية.

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن أوتكين هو من أطلق اسم "فاجنر" على المدموعة تيمنًا بلحنه المفضل، حيث كان أوكتين مهووسًا بتاريخ الرايخ الثالث، بينما وصفه تقرير آخر حديث بأنه مزين بالعديد من الوشوم النازية، بما في ذلك الصليب المعقوف، والنسر النازي، وصواعق SS. 

حقيقة تأسيس أوتكين لفاجنر

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا لتقرير صدر عام 2020 عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث أمريكي، "لا يمكن التحقق مما إذا كان أوتكين هو من بدأ إنشاء مجموعة فاجنر أم أنه كان مجرد ستار لشخص آخر".

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وأوضح المركز أن لديه بيانات مفتوحة المصدر تشير إلى أنه تم استخدامه كخدعة مريحة يمكن إنكارها لإخفاء المسؤول الحكومي الذي يقف وراء تأسيس فاجنر.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن بريجوزين لم يعترف بتأسيس المجموعة إلا في سبتمبر 2022 بعد أن رفع دعوى قضائية في السابق على وسائل الإعلام التي ربطته بها، وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على بريجوزين وأوتكين بسبب دور فاجنر في أوكرانيا.

وتابعت أن أوتكين ولد عام 1970، وكان ضابطًا سابقًا في جهاز المخابرات العسكرية الروسية GRU وخدم في حربي الشيشان، وكذلك في سوريا، وكان أيضًا من بين أعضاء فاجنر الذين شاركوا في العمليات الروسية في شرق أوكرانيا، منذ عام 2014، وحصل على أوسمة لخدمته من الكرملين.

وأشارت إلى أنه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خدم لمدة 10 سنوات كقائد للواء سبيتسناز الثاني التابع لجهاز المخابرات العسكرية الروسية على الحدود الإستونية قبل تقاعده من الجيش، ومع ذلك، وفقا لزوجته السابقة، فقد افتقد الحياة في ساحة المعركة.

وأكدت الصحيفة أنه نادرًا ما يُرى أو يُسمع عنه علنًا، فقد شوهد آخر مرة في مقطع فيديو نشره بريجوزين في يوليو الماضي، حيث خاطب رئيس فاجنر المقاتلين في بيلاروسيا، حيث تم إرسالهم بعد تمردهم المجهض قبل شهر.

وفي الفيديو، يقدم بريجوزين رجلاً يقول إنه أوتكين؛ وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير القائد وهو يتحدث إلى قواته.

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ويقول أوتكين في الفيديو: "هذه ليست النهاية، هذه مجرد بداية لأعظم عمل في العالم، والذي سيستمر قريبًا جدًا"، ويضيف الكلمات الأخيرة باللغة الإنجليزية: "مرحبًا بكم في الجحيم".

تشير التقارير الواردة من قنوات التواصل الاجتماعي الروسية المرتبطة بفاجنر إلى أن أعضاء آخرين في قيادة فاجنر ربما كانوا على متن الطائرة أيضًا.

ووفقًا لـ Fontanka، وهو منفذ إخباري في سان بطرسبرج غطى عمليات بريجوزين على نطاق واسع، فإن الركاب الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة كانوا مصورًا، ومدير الخدمات اللوجستية لشركة فاغنر، وتفاصيل الأمن الشخصي لبريجوزين.

فاجنر المجموعة أوتكين ديمتري الرجل الغامض الروسية العسكرية تسمية

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